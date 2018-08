West Nile, anziana veronese la quarta vittima in Veneto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL BILANCIOVENEZIA C'è una quarta vittima in Veneto da West Nile, il virus trasmesso dalle zanzare. La vittima è un'anziana donna veronese di San Giovanni Lupatoto, che era ricoverata da una quindicina di giorni in ospedale e le cui condizioni si sono aggravate. Il decesso, di cui si è avuta notizia ieri, risale al giorno di Ferragosto. Già sofferente di una grave patologia, leucemia in fase terminale, la donna, 85 anni, era stata ricoverata dopo aver lamentato forti mal di testa e nausee. I successivi esami di laboratorio hanno accertato...