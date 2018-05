Weinstein arrestato per stupro paga un milione e torna libero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASO Lo slalom di Harvey Weinstein attraverso le accuse, la bancarotta, la vergogna si è concluso ieri mattina presto, al termine di quasi otto mesi convulsi, nel Dipartimento di Polizia di Tribeca a Manhattan: l'ex produttore ha deciso di consegnarsi spontaneamente per evitare l'arresto in seguito a due delle 80 denunce per abusi sessuali depositate contro di lui. Scortato dall'avvocato Benjamin Brafman, sotto il braccio tre libri per contrastare l'immagine di bruto ormai consolidata, Weinstein, 66 anni, è entrato a mani libere ed è...