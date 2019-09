Washington rafforza la sua posizione di maggiore produttore al mondo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CRISINEW YORK Washington vive ore febbrili nell'attesa di conoscere la reazione dell'amministrazione Trump all'attacco al petrolio saudita. A Wall Street vige invece una relativa calma, perché comunque vada a finire gli Stati Uniti sembrano destinati ad avvantaggiarsi dall'esito della crisi.L'ORO NEROIl brivido dell'oro nero ha scosso la borsa commerciale di Londra, esattamente come si temeva alla riapertura del mercato. Il prezzo del greggio si è impennato del 20%, così come non accadeva dal tempo dell'invasione del Kuwait da parte di...