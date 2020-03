I MERCATI

ROMA Il tonfo di Wall Street in partenza, nonostante la mossa aggressiva della Fed, fin dalla preapertura aveva fatto intuire che l'emergenza coronavirus era sfuggita al controllo di Donald Trump. Poi è stato lo stesso presidente Usa ad ammettere ieri sera la gravità della situazione. «Hunker down», rintanatevi, uscite il meno possibile dalla vostra abitazione, è il messaggio delle ultime ore dopo che i contagi sono saliti in tutto il Paese a oltre 4.000 e le vittime ad almeno 70. «La pandemia in Usa potrebbe finire a luglio, ad agosto, ma se facciamo un ottimo lavoro ne usciremo», ha precisato più tardi Trump, mai apparso così pessimista, però brandendo lo spettro della «recessione» e la possibilità che duri anche oltre l'estate la lotta al «nemico invisibile».

Quanto è bastato per scatenare il panico a Wall Street ormai alle ultime battute. Alla fine il Dow Jones è sprofondato come mai negli ultimi 33 anni del 12,94%. Poche ore prima il portavoce sulle questioni di salute pubblica all'interno del governo federale aveva fatto un quadro chiaro della situazione: «Siamo ad un punto critico in questo Paese, siamo dove l'Italia era due settimane fa. Se si guarda alle proiezioni, ci sono tutte le possibilità di diventare come l'Italia». Un allarme ripetuto anche dal governatore dello Stato di New York. Un allarme che in qualche modo avevano già antcipato eiri le Borse d'Europa.

E se non funziona? Se non bastasse l'intervento coordinato delle banche centrali, la mano tesa dell'Fmi (pronto a mobilitare 1.000 miliardi di dollari), le promesse dei governi? Se tutto questo non bastasse, qual è la prossima puntata? A poche ore dall'affondo della Fed i mercati Ue non hanno trovato pace. Perché il tentativo di Jerome Powell di iniettare liquidità e favorire i prestiti non basta, si diceva, se non c'è la domanda aggregata. Perché il picco dei contagi è ancora lontano e incerto. Ma anche perché l'Europa, il mondo, non si sono ancora mossi come una corazzata, tutti insieme contro gli effetti del virus invisibile.

Un accenno è arrivato ieri dall'Eurogruppo e dal G7. Ma è ancora poco, per un mercato in fuga verso la liquidità che in queste ore invoca l'helicopter money, cioè la distribuzione di denaro liquido alle famiglie. Il che non si può escludere per i prossimi mesi. Intanto i listini europei sono stati ieri l'epicentro dell'ennesimo sisma esteso poi a Wall Street. L'Europa ha bruciato 255 miliardi per la pioggia di vendite che ha investito soprattutto le banche e le compagnie aeree, mentre Milano ha perso il 6,1%, ben lontano dai minimi toccati durante la seduta, e ha visto andare in fumo 18,3 miliardi. Ma è stata una seduta di passione anche per lo spread Btp/Bund salito fino a toccare quota 275 punti, per poi scendere a 262 grazie ai forti acquisti di Btp da parte della Bce. Nessuna piazza si salva però.

Se Francoforte e Parigi, sono arretrate rispettivamente del 5,3% e del 5,7%, Madrid è la maglia nera con il -7%. Questo, mentre la guerra dei prezzi tra Arabia Saudita e Russia ha spinto il Brent per la prima volta dal 2016 sotto 30 dollari al barile per poi limare con un calo dell'11% a 30,05.

La volatilità ha raggiunto i livelli del 2008. Persino i T-bond Usa, considerati un bene-rifugio, hanno continuato a segnare il passo. Fuori moda anche i Bund tedeschi. Perfino l'oro è crollato sotto quota 1.500 dollari l'oncia, sia pure per ragioni tecniche. Soltanto lo yen ha resistito, mentre la BoJ ha annunciato nuove misure.

Ci sono tutti i segnali di un mercato che stenta a trovare una terapia anti-panico, il mondo vuole essere cash. E del resto anche i dati dei deflussi dai fondi non sono incoraggianti. La settimana scorsa si sono raggiunti livelli record (con oltre 32 miliardi di dollari di uscite aggiuntive). Secondo i dati di Epfr Global, è stato raggiunto un record di 136,9 miliardi di dollari indirizzati verso pura liquidità. Una cifra destinata drammaticamente a nuovi aggiornamenti.

Il rischio è che tra il panico di alcuni e le esigenze tecniche dei fondi, si infili la speculazione più aggressiva. Non a caso ieri per la prima volta dal 2012 l'Esma, l'Autorità europea di regolamentazione dei mercati, ha deciso una stretta contro i professionisti dello scoperto. Ha dunque tagliato dallo 0,2% allo 0,1% la soglia che fa scattare l'obbligo di comunicazione delle posizioni nette corte alle autorità nazionali di vigilanza dei singoli Paesi. Mentre in Italia la Consob è tornata a vietare le vendite allo scoperto per 20 titoli. Del resto, c'è chi come Bridgewater, hedge fund del miliardario Ray Dalio, ha scommesso ben 12,5 miliardi di euro contro le Borse europee.

Roberta Amoruso

