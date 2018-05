Vuoi essere Barbie-ciccia? Bufera sulla palestra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV) Aspiri ad essere bionda, scosciata, con vestito rosa fluo taglia 38 o sgraziata, con le cuciture a rischio, stretta in un'abbondante taglia 48? Insomma la tua femminilità si incasella sotto il segno più ovvero magra bionda slanciata, o sotto l'irreversibile meno dello scherno: in sovrappeso, con doppio mento ed espressione sconfitta? Per tutti c'è una speranza: si chiama Liposoluzione e si pratica in una nota palestra sul Montello. Per essere la Barbie giusta, quella soddisfatta e felice. LA PUBBLICITÀIl lancio...