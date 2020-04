GENITORI

ROMA Sono 43.000 i bonus baby sitter richiesti all'Inps da parte dei genitori lavoratori che hanno dovuto trovare un aiuto per l'assistenza ai figli durante questo periodo di chiusura delle scuole. Il voucher sarà accreditato per il 15 aprile sul Libretto famiglia, assicura l'Inps. Sono cinque volte di più - duecentomila- le domande per congedo parentale di 15 giorni retribuito al 50% così come prevede la normativa legata all'emergenza coronavirus. In questo caso - fa sapere una nota del governo - «per la grande maggioranza i pagamenti sono stati anticipati direttamente dalle aziende ai dipendenti». Il bonus baby sitter, pari a 600 euro, può essere richiesto dai lavoratori del settore privato, dagli iscritti alla Gestione Separata e dai lavoratori autonomi.

Il bonus sale a mille euro per i lavoratori pubblici impegnati nel settore sanitario pubblico e privato accreditato (medici, infermieri, tecnici di laboratorio e di radiologia medica, operatori sociosanitari) e per il personale addetto alla sicurezza, alla difesa e soccorso pubblico impiegato per esigenze connesse all'emergenza epidemiologica. Il congedo parentale è in alternativa al bonus baby sitter. Spetta anche se l'altro genitore è in smart working, ma non se disoccupato o beneficiario di altri sostegni al reddito, come per esempio la Naspi o il reddito di cittadinanza. Fruibile dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato, dai dipendenti pubblici, dagli iscritti alla gestione separata e dagli autonomi iscritti all'Inps.

