Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SFIDATEL AVIV Israele di nuovo senza una maggioranza chiara nelle quarte elezioni in due anni. Questa, almeno, la fotografia scattata dai primi exit poll diffusi in serata a chiusura delle urne. Il Likud di Benyamin Netanyahu resta il primo partito con 33 seggi, ma non sfonda, malgrado il successo della campagna vaccinale nel Paese. Al secondo posto il centrista Yair Lapid con 16 seggi, mentre il suo ex alleato Benny Gantz risale fino a 8...