Voto in Abruzzo centrodestra avanti M5S, incubo 3° posto

LE ELEZIONIL'AQUILA Partenza sprint del centrodestra. In netto vantaggio Salvini, che insieme a Di Maio ha trasformato il voto in Abruzzo in un test nazionale. Per la Lega potrebbe essere la prima bandierina in una regione del Centrosud. Eppoi la sorpresa: Giovanni Legnini, con il suo esperimento civico di centrosinistra, davanti alla pentastellata Marcozzi di otto punti percentuali. Una debacle grillina. Queste le indicazioni degli intention poll Opinio Rai. Per quanto riguarda il governatore, Marsilio è davanti ai suoi tre avversari....