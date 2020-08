«Lo faccio per poter servire agli altri, per sentirmi utile. E certo, anche per sapere come sto...». Sono settanta i volontari che a Verona si sono presentati per testare il vaccino italiano contro il Covid. Settanta persone per la «fase 1» della sperimentazione approvata dall'Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco, che che a partire dal 7 settembre per 15 giorni sarà portata avanti in collaborazione tra il Centro ricerche cliniche gestito dall'Ateneo di Verona e dell'Azienda ospedaliera universitaria di Verona, e l'istituto Spallanzani di Roma.

Nel gruppo di ricercatori del Crc, diretti dal dottor Stefano Milleri, c'è il professore padovano Daniele Berto, specialista in psicodiagnostica, a cui è delegato l'aspetto di valutazione psicologica delle persone che chiedono di far parte del gruppo di volontari. Una valutazione delicata, messa in atto anche per evitare possibili eventi o reazioni di disagio psichico durante il periodo di sperimentazione.

Professor Berto chi sono questi volontari?

«Per questo studio sul vaccino anti Covid i volontari devono avere dai 18 ai 55 anni. La stragrande maggioranza di loro ha un titolo di studio di scuola superiore e molti la laurea. Si tratta di persone che vivono nell'area veronese e questo per motivi di praticità, in quanto devono recarsi al Crc più volte nel corso dello studio. Molti sono studenti universitari che abitano a Verona ma provengono da altre parti d'Italia».

Che cosa li spinge a offrirsi volontari?

«Le motivazioni che solitamente riportano sono di tre tipi ed una non esclude l'altra. La prima, più nobile, è il partecipare in modo utile ed attivo alla ricerca scientifica e farmacologica. Sentirsi utili, insomma. La seconda è la curiosità sul proprio stato di salute e la possibilità di fare un check veloce e gratuito. La terza è di natura economica, visto che è previsto un rimborso per ogni partecipante. Si tratta di un'indennità nell'ordine di qualche centinaio di euro che varia a seconda dell'impegno di tempo e dello studio a cui partecipano».

Qual è il suo ruolo in questo studio?

«L'attività in cui sono coinvolto è legata essenzialmente al delicato momento del cosiddetto arruolamento dei volontari sani. Il mio compito è di screening psicodiagnostico finalizzato al completamento del quadro di salute generale dell'aspirante volontario secondo una visione a 360 gradi di salute che include, quindi, anche la parte psichica».

Mesi di pandemia: quanto è importante l'aspetto psichico?

«Sono già stati pubblicati i primissimi studi sull'impatto psicologico della pandemia sulla popolazione. È comunque una evidenza clinica la crescita di persone che in quest'ultimo periodo si rivolgono a psicologici e/o psichiatri per problemi di ansia o attacchi di panico così come sono aumentate le segnalazioni di persone che hanno difficoltà ad incontrare altre persone, uscire di casa, partecipare ad eventi sociali. Una forma nuova di fobia sociale reattiva a pandemia da non sottovalutare. I danni del Covid invadono certamente la sfera psicologica e comportamentale».

Crede che arriveremo ad una soluzione definitiva?

«Non sono la persona giusta per rispondere a questa domanda, tuttavia questa è la speranza di tutti ed io sono personalmente ottimista. Il problema è che sul piano psicologico e comportamentale non siamo pronti ad accettare l'attesa e vorremmo che la soluzione arrivasse subito ed in modo indolore e confortevole. Questa eventualità appare remota. Pur avendo imparato molto e molto in fretta, una soluzione definitiva richiede tempo, impegno di risorse e pazienza. Nel corso di questo tempo dobbiamo mettere in atto processi di adattamento comportamentale anche se sembra, però, che parte della popolazione abbia difficoltà ad accettare».

Sarà ancora come prima la vita o ormai è cambiata per tutti?

«Ogni importante evento traumatico comporta una serie di conseguenze sulla popolazione che lo vive. In questo senso ognuno di noi ne porterà traccia e, speriamo, insegnamento».

Quali sono le differenze tra i comportamenti dei giovani e degli anziani?

«Esistono grosse differenze comportamentali nelle persone di diverse età. Questo è frutto di una iniziale informazione, basata sui primissimi dati epidemiologici, che indicava negli anziani la popolazione più a rischio facendo credere che i giovani fossero quasi immuni o che non avrebbero avuto conseguenze gravi. I dati di questo periodo stanno purtroppo smentendo questa informazione. Sta di fatto che esiste nell'uomo una generale e naturale ritrosia ad accettare regole così limitanti, improvvise e, per alcuni, non comprensibili».

I social sono d'aiuto o generano confusione?

«Purtroppo ogni singola persona vuole intervenire e dire la propria opinione spesso utilizzando i social. Questo crea certamente solo confusione e danno. Lasciamo lavorare gli addetti ai lavori e rispettiamo le competenze di ciascuno».

Fabio B.Mason

