Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PADOVA Ha perso il controllo della sua bici da corsa dopo aver imboccato una curva in discesa. È caduto rovinosamente , ma per fortuna la vegetazione ha attutito abbastanza l'impatto con il suolo. Arturo Lorenzoni, portavoce dell'opposizione in Regione, infatti, è stato vittima di un incidente stradale sabato sull'Appennino toscano, dove si trovava in gita con otto amici: ha riportato la frattura della clavicola sinistra e di alcune...