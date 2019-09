Voli di Stato, archiviata la posizione di Salvini: «Ma erano illegittimi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Nessuno spreco per le casse pubbliche, ma un uso «illegittimo» dei voli di Stato. Una violazione sulla quale, ora, si dovrà pronunciare la magistratura ordinaria. Perché la Corte dei conti del Lazio, archiviando il fascicolo a carico dell'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini, per i 35 voli effettuati da lui e dal suo staff a bordo di velivoli di Polizia e Vigili del Fuoco, ha deciso di trasmettere gli atti ai colleghi di piazzale Clodio. E a carico del leader leghista - già indagato in passato dalla procura di Agrigento per...