LA COPPIA

PADOVA Luca Zanon e Silvia Maran sono pronti a dare battaglia in tribunale. Si stanno preparando a raccontare la loro verità al giudice. Ieri hanno ricevuto la visita del loro legale, l'avvocato Claudia Bagattin. Non avrebbero intenzione di negare gli addebiti ma ridimensionerebbero l'intera vicenda. In pratica sarebbero andati a casa dell'avvocato Longo per ottenere un chiarimento. E la situazione sarebbe poi degenerata per la reazione del legale. Circostanze attualmente al vaglio degli investigatori della Squadra mobile e che dovranno essere necessariamente riassunte in un'imputazione a carico della coppia, finita agli arresti domiciliari con l'accusa di lesioni personali gravi.

«Al momento non abbiamo ricevuto alcuna notifica per l'udienza di convalida - si limita a riferire il legale della coppia Claudia Bagattin - i miei assistiti si riservano di raccontare in quella sede la loro versione sull'accaduto. Per ora non possiamo aggiungere altro, anche perché non conosciamo nel dettaglio le contestazioni della Procura».

La difesa si appresta a dare battaglia. La ricostruzione compiuta dalla Squadra mobile presenterebbe alcune lacune. Ed in particolare la dinamica della colluttazione sarebbe molto diversa. L'ultima parola spetterà al giudice delle indagini preliminari che dovrà convalidare o meno i due arresti effettuati dalla polizia e decidere se rimettere in libertà la commercialista e il fidanzato o adottare nei loro confronti una misura cautelare.

Sul movente dell'aggressione gli investigatori tengono le bocche cucite. Da quanto trapela dagli ambienti giudiziari non sarebbe riconducibile a ragioni professionali ma a questioni di carattere personale. Anche perché pare proprio che l'avvocato Piero Longo non conoscesse i due aggressori. Un ruolo di primo piano nella vicenda l'avrebbe invece la donna che ha accompagnato la coppia nella spedizione punitiva. La trentunenne, denunciata a piede libero con gli altri due, sarebbe legata a Silvia Maran da uno stretto rapporto di amicizia.

