«Volevamo trucidare Maniero Ma noi siamo pentiti, lui no»

LA STORIAVENEZIA «Siamo andati avanti per 15 anni a programmare l'assassinio di Felice Maniero. L'infame. Il traditore. Ogni giorno. Cento volte al giorno. Non abbiamo parlato d'altro per 15 anni. Era diventata un'ossessione. Che ci trovassimo in un'aula di Tribunale o che fossimo in cella, l'argomento era sempre e solo quello. Dei modi per ucciderlo. Scartavamo ad uno ad uno i metodi rapidi, quelli che portavano alla morte repentina. Niente pistole, niente coltelli. No, lui doveva soffrire come aveva fatto soffrire noi quando ci aveva...