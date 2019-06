Voleva giocare con i pesci rossi A due anni annega nello stagno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TRAGEDIAROMA Voleva andare a giocare con i pesciolini rossi e le tartarughe del piccolo stagno nel giardino della casa dei nonni a Nettuno, alle porte di Roma, invece ha trovato la morte, annegando in pochi minuti. Nicolò aveva appena due anni, compiuti il 17 maggio scorso e ieri mattina ha preso il retino per andare a pesca in quello specchio d'acqua che abbellisce il giardino della villa dei nonni materni alla periferia di Nettuno: si è sporto in avanti ed è caduto in acqua. Poco prima di uscire nello spazio esterno era in casa con...