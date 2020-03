LO SCENARIO

PARIGI L'Europa chiude. Dopo l'Italia, Spagna e Francia hanno deciso il blocco delle attività «non indispensabili» per arginare un'epidemia che decolla come in Italia circa dieci giorni fa. Da ieri a mezzanotte, hanno chiuso «fino a nuovo ordine», caffè e bistrot di Francia, le discoteche e i cinema. Chiese aperte, ma senza messe. Due giorni dopo il solenne messaggio alla Nazione di Emmanuel Macron, il premier Edouard Philippe è tornato in tv per dire ai francesi che così non va, che continuando così, a uscire, a riempire la rue de Rivoli per lo shopping del sabato o il bistrot del quartiere per un aperitivo con gli amici, l'epidemia non si fermerà: «ho visto troppa gente nei caffè e al ristorante, in tempi normali mi farebbe piacere, ma non è quello che dobbiamo fare nelle prossime settimane». Non siamo ancora al lockdown, non ci sono ancora i controlli e le autorizzazioni necessarie per spostarsi, ma il premier ha chiesto ai francesi di diventare «protagonisti» della lotta al virus, di uscire di casa solo «per fare la spesa, una breve passeggiata, andare al lavoro se il telelavoro non è possibile». Devono essere limitati alla stretta necessità gli spostamenti, in particolare bisogna «evitare i viaggi inter-urbani», con gli operatori dei trasporti pubblici che «progressivamente adatteranno il loro piano di trasporti». Per il resto, tutti a casa. Tranne oggi.

ALLE URNE

Il governo ha infatti deciso di confermare, come annunciato già da Macron, il primo turno delle elezioni municipali: 45 milioni di elettori chiamati alle urne. Una decisione che appare in aperta contraddizione con il blocco deciso per un'epidemia definita «ormai nazionale» (come ha annunciato sempre ieri il direttore generale della Sanità Jérome Salomon) che conta ormai 4500 casi, con 91 morti (12 in più in 24 ore) e più di trecento casi gravi in terapia intensiva o rianimazione. L'astensione si annuncia comunque molto alta alle municipali (si rinnovano consigli municipali dei quasi 36 comuni di Francia), con il secondo turno programmato domenica prossima che potrebbe essere annullato. Subito nato un movimento di protesta, in particolare a Parigi, con la parola d'ordine #jenevaispasvoter, non vado a votare. Sicuramente annullata, anche se la decisione ufficiale non arriverà prima della metà di aprile, la 73ª edizione del festival di Cannes. Secondo il sito del settimanale Le Point, un membro del consiglio d'amministrazione del festival è stato categorico: «impossibile selezionare i film di almeno cinquanta paesi di cui siamo certi che gli attori e i registi non potranno viaggiare».

PENISOLA IBERICA

L'epidemia è esplosa come un incendio in Spagna, dove da ieri il premier Pedro Sanchez ha dichiarato lo stato d'emergenza. Con 5753 casi (1500 in più in 24 ore) e 183 morti, la Spagna è ormai il secondo paese più colpito in Europa dopo l'Italia. Da ieri sono proibiti tutti gli spostamenti non indispensabili, possibile uscire di casa solo per fare la spesa e andare al lavoro. La notizia è arrivata mentre cinque aerei della low cost britannica Jet2 partiti dal Regno Unito e diretti a Malaga e Alicante si trovavano ancora in volo: sono stati fatti tornare indietro, in Gran Bretagna, dove le cifre in aumento potrebbero forse convincere il premier Boris Johnson a rivedere il suo approccio soft. Se i contagi ufficiali sono 1140 (ma il consigliere sanità del governo ha parlato di un'epidemia probabile che riguarda tra le 5 e le 10mila persone) sono raddoppiati in un giorno i decessi, passati da 11 a 21. Sempre indietro nelle cifre dell'epidemia - che comunque avanza - e indietro anche nei provvedimenti la Germania, che ieri contava 4200 casi e cinque morti. Ieri Berlino ha chiesto a chiunque arrivi da Italia, Austria e Svizzera a mettersi in auto-isolamento per due settimane. Una misura che, ha precisato il ministro della Sanità Jens Spahn, vale per tutti, «anche per chi non ha sintomi». L'Austria, con 602 casi di contagio, ha annunciato la chiusura di quasi tutte le sue stazioni sciistiche, seguita quasi immediatamente dalla Svizzera, dove 1355 persone sono risultate positive al coronavirus. Primo caso anche alla sede di Ginevra delle Nazioni Unite.

Elena Marisol Brandolini

Francesca Pierantozzi

