Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I DATI ISTATROMA Crescita robusta nel secondo trimestre e un buon balzo dell'occupazione a giugno con dati positivi in particolare per giovani e donne. Insieme a un'accelerazione dei prezzi (a luglio +0,3% su base mensile e +0,8% su base annua) che riguarda però soprattutto l'energia. I vari dati rilasciati ieri dall'Istat contribuiscono a disegnare un quadro di buona ripresa, anche più intensa delle aspettative per quanto riguarda il...