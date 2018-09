«Voglio vedere il mare»: a 13 anni scappa da casa e fa 130 km in bici

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAROVIGO Stava pedalando sulla sua biciclettina in autostrada, sulla Valdastico. Valerio, 13 anni, voleva arrivare al mare sognando un'avventura come quelle dei libri che ha letto quest'estate. Ha però fatto vivere ore di vera angoscia ai suoi familiari, dopo essere scomparso da casa, a Lavarone, in Trentino, tra gli altopiani di Folgaria e di Luserna, nella notte fra lunedì e martedì, ed aver fatto perdere ogni sua traccia. Già dalle prime ore di martedì il Soccorso alpino ha organizzato le operazioni di ricerca coinvolgendo il...