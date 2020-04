Il veronese Michele Lovato è l'amministratore delegato della Lovato Spa - Smart energy solutions, azienda produttrice di componenti e sistemi per l'efficienza energetica, che a Gazzolo d'Arcole conta 60 addetti ed esporta in 50 mercati.

Fermi da una settimana?

«Purtroppo sì. Per fortuna dal decreto alla chiusura abbiamo avuto tre giorni per organizzarci. Così abbiamo evaso il 30% degli ordini e abbiamo fatturato il necessario per sopravvivere dal punto di vista finanziario, pagando forniture, stipendi e tasse».

Come si sente?

«Abbandonato e impotente, come tanti colleghi con cui mi confronto. Immagini di indossare un vestito stretto e di avere solo quello: il giorno che si strappa, deve metterci una toppa, che però non resisterà a lungo, oppure acquistare un abito nuovo. Ecco, il decreto da 25 miliardi è la toppa. Quel sabato notte ci è stato detto di chiudere, punto. Vanno bene gli ammortizzatori sociali e il pagamento dilazionato delle tasse, ma a noi serve anche credito a medio termine».

Con le banche come va?

«Siamo capitalizzati e abbiamo avuto garanzie del Mediocredito Centrale all'80%. Ma sono 12 giorni che aspetto. Capisco comunque anche loro, che devono lavorare magari in smart working, con una rete che non è adeguata all'emergenza. Pure noi adesso ci mettiamo 4 ore a fare quello che prima sbrigavamo in 20 minuti».

E i clienti?

«Mi ha telefonato uno dall'Austria e mi ha detto di non offendermi, ma deve rivolgersi altrove. Intanto il nostro magazzino è congestionato. Ci eravamo fatti portare il più possibile, per essere pronti alla ripartenza... I miei dipendenti mi commuovono: nella chat mi scrivono che non vedono l'ora di tornare a lavorare. Voglio pagarli anche il mese prossimo, perché devono continuare a vivere e consumare». (a.pe.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA