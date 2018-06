«Vogliamo dare un messaggio alla Ue faremo così finché ci lasceranno soli»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La linea «dura» contro la nave Aquarius non è destinata a cambiare. E potrebbe ripetersi anche con altri salvataggi, «finché il resto dell'Europa non prenderà coscienza del fatto che l'Italia non è più disposta a gestire da sola il problema migranti». Parola di Nicola Molteni, per anni responsabile giustizia della Lega - porta il suo nome la battaglia sull'allargamento della legge sulla legittima difesa, nel corso della scorsa legislatura - e candidato ad essere il sottosegretario più vicino a Salvini al ministero dell'Interno....