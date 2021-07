Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INCHIESTAMILANO Da mercoledì è ai domiciliari, in una località segreta per motivi di sicurezza. La tensione sociale, dopo la morte di Youns El Boussettaoui, è alta e un video in rete che mostra l'abitazione dell'assessore alla Sicurezza di Voghera rappresenta un rischio. Ma per i suoi legali Massimo Adriatici, accusato di eccesso colposo di legittima difesa per la morte del marocchino trentottenne, dovrebbe essere rimesso in libertà e...