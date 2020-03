LA ZONA ROSSA

PADOVA Vo', per chi vive nel piccolo borgo all'ombra dei Colli Euganei, è diventata l'isola che non c'è. Saltata dai mezzi pubblici, isolata dal resto del mondo da un cordone sanitario presidiato da militari e poliziotti: nessuno può entrare e nessuno può uscire. E sarà così fino all'8 marzo. Ieri per i suoi abitanti è stato l'ultimo giorno per fare il tampone che rivela il contagio da coronavirus. E intanto aumentano i casi confermati dall'Azienda zero. A Vo' in totale sono 78: 49 asintomatici e 13 ricoverati, di cui due in terapia intensiva. Sette le persone dimesse e poste in isolamento e otto quelle il cui stato clinico non è noto. Qui c'è anche l'unica vittima, il 77enne Adriano Trevisan. Da domani, però, oltre all'ufficio postale, riaprirà il Consorzio dei vini dei Colli Euganei e il prefetto di Padova Renato Franceschelli, ieri in visita al borgo con il questore Paolo Fassari, ha promesso l'apertura di un varco commerciale per permettere il passaggio delle merci.

Si contano, intanto, i giorni per la liberazione dell'ospedale di Schiavonia. L'assessore regionale alla sanità e sociale Manuela Lanzarin ha disposto la fine dell'isolamento per venerdì 6 marzo. Si tratta dell'ospedale dove si sono registrati i primi due contagi veneti da Coronavirus. Per questo sin da subito si era resa necessaria la chiusura di tutta la struttura, in considerazione del fatto che i due anziani risultati poi infetti erano stati ricoverato in quattro differenti reparti. Il periodo di quarantena scade il 6 marzo, data fino alla quale l'ospedale resterà isolato. L'assessore ha annunciato ai sindaci della conferenza dell'ex Ulss 17 di Monselice che dopo quella data sarà individuata un'ala dell'ospedale da dedicare al Coronavirus nell'eventualità, chiesta dalle Autorità Sanitarie nazionali, che sia necessario prevedere una maggiore affluenza sia ai reparti di malattie infettive per i quali sono disponibili già 145 posti letto a livello regionale sia alle terapie intensive. Una scelta che non è stata accolta favorevolmente: è stata avviata una petizione on line per l'immediata riapertura dell'ospedale monselicense, respingendo anche l'idea di un'ala destinata ad accogliere i pazienti colpiti di Coronavirus. Nel giro di una manciata di ore si sono contate già 2.500 sottoscrizioni.

I DOTTORI DI FAMIGLIA

Nel borgo estense, i medici di base si erano resi conto che già a metà gennaio c'era stato un inusuale aumento di problemi alle vie respiratorie e di polmoniti atipiche. Lo spiega il presidente dell'ordine dei medici di Padova, Paolo Simioni, che però ritiene sia impossibile distinguere se la causa di questo incremento sia da imputare a complicazioni della normale influenza o al Coronavirus. «È vero - esordisce il presidente - abbiamo avuto una fase di recrudescenza influenzale che si è complicata con polmoniti. Ma è molto difficile capire se queste polmoniti potessero essere correlabili all'infezione da Covid-19. In ogni caso sarebbe irrilevante a questo stato, considerando, oltretutto, che è molto più probabile si sia trattato di complicazioni dell'influenza stagionale. Non mi sbilancerei su questo tipo di valutazione». Per il medico non bisogna lasciarsi andare al panico: «Noi siamo più fortunati dei cinesi, perché siamo preparati. Dobbiamo solo non commettere errori. Il contagio da Coronavirus non dev'essere banalizzato, ma non ci si deve nemmeno lasciare andare ad allarmismi. La speranza - ma non abbiamo certezze - è che anche questa malattia, come l'influenza, segua una stagionalità e che l'arrivo dell'estate possa portare a debellare il virus». Il presidente dell'ordine ha ringraziato poi i medici di base «che, coraggiosi e con spirito di sacrificio degno della nostra professione, sono in quarantena a Vo' e stanno aiutando la comunità».

SOLIDARIETÀ

Dall'esterno, intanto, arrivano messaggi di solidarietà. A fare da tramite è Umberto Borile, artigiano noto per la realizzazione di motociclette di nicchia, particolarmente apprezzate dagli amanti delle due ruote. Gerry Scotti, Nico Cereghini, Guido Meda, ma anche Max Pezzali ed Eros Ramazzotti, impegnato in un tour in America, hanno inviato all'imprenditore messaggi vocali che Borile ha l'intenzione di far trasmettere a tutti i compaesani attraverso alcuni altoparlanti: «Ci stanno dimostrando la loro vicinanza. Vicinanza che invece non ci dimostra il governo, che ha fatto solo slittare il pagamento di tasse e balzelli. Parlo a nome delle tante partite Iva di Vo': a noi chi paga le perdite? Se non verranno soppresse queste imposte, per noi sarà un bagno di sangue».

Marina Lucchin

