IL PROGETTO

VENEZIA Cosa vuol dire Emergenza Sars-CoV-2 Regione Veneto? «Significa che finora il mondo viaggiava nella nebbia, mentre adesso grazie a Vo' Euganeo potrà accendere i fari»: Andrea Crisanti, che ne è il responsabile insieme a Stefano Merigliano, traduce così il titolo dello studio scientifico che da oggi a domenica sarà condotto nel paese-cluster con la collaborazione di Enrico Lavezzo e della Croce Rossa Italiana. «Un progetto unico nel suo genere a livello nazionale e internazionale», rimarca il governatore Luca Zaia, la cui Giunta ha appositamente deliberato lo stanziamento di 150.000 euro, a favore del Consorzio per la ricerca sanitaria, su proposta dell'assessore Manuela Lanzarin.

LA FOTOGRAFIA

Era stato proprio Zaia ad accompagnare le misure di quarantena della zona rossa con un'azione di sorveglianza a tappeto della popolazione. «Ho ricevuto delle critiche ricorda il governatore perché secondo qualcuno disattendevo le linee guida. Ma era il primo focolaio del Veneto e ho pensato subito alla psicosi». Nella località padovana sono stati così effettuati circa 2.800 degli 11.000 tamponi complessivamente eseguiti in Veneto, evidenziando 90 casi positivi e cioè il 3,54% del totale. «Ma quella è stata la fotografia di un momento spiega Rosario Rizzuto, rettore dell'Università di Padova mentre l'analisi dell'epidemiologia virale richiede un'osservazione nel tempo. Per questo sarà scattata una seconda istantanea dello stesso campione a distanza di due settimane dalla prima. Questo ci permetterà di rendere un grande servizio alla comunità scientifica nazionale e internazionale».

I PARAMETRI

Mai infatti prima d'ora, «nemmeno in Cina» chiosa Crisanti, era stata svolta una ricerca su una comunità di questo tipo. Tecnicamente saranno fissati i parametri numerici relativi a valori come il tasso di trasmissione e mortalità, il tempo di raddoppiamento delle infezioni, il rapporto tra positivi al tampone e sintomatici, le curve di regressione e la durata dell'infezione. In buona sostanza quelle informazioni permetteranno di studiare la storia naturale del virus, definire le dinamiche di trasmissione e individuare le classi di rischio stratificate per morbilità e mortalità. «Per la prima volta il contrasto al Coronavirus avrà una metrica spiega ancora il direttore di Microbiologia e Virologia su cui basare le decisioni di sanità pubblica: una misura di contenimento non dovrà più fondarsi sull'onda emotiva, ma su dati scientifici». Elementi che finora sono però mancati. «Di fronte a un virus che non conosciamo, com'è questo osserva il rettore Rizzuto abbiamo due possibilità di intervento: da un lato farci carico nell'immediato di una malattia altamente contagiosa, dall'altro cercare di capirne l'evoluzione nel tempo. Ecco, abbiamo voluto percorrere entrambe le strade».

LA COLONNA MOBILE

Dunque questa mattina si metterà in moto da Padova la piccola ma preziosa colonna mobile della Cri. «Tre mezzi, con quindici persone, per tre giorni: i test saranno effettuati nell'ambulatorio ricavato alle scuole elementari di Vo'», specifica il presidente Giampietro Rupolo. Oltre agli infermieri volontari, ci saranno i medici specializzandi. «Abbiamo ottenuto la disponibilità dei futuri specialisti, perché non era il caso di distogliere altro personale dal servizio sanitario nazionale», evidenzia Merigliano, numero uno della Scuola di medicina. I laboratori dell'Azienda Ospedaliera hanno una capacità di analisi di 1.500 campioni al giorno: precedenza sarà data alle richieste delle varie Ulss, ma l'obiettivo è di ottenere gli esiti del paese-cluster nel giro di una settimana. Domanda (retorica) di Zaia: «Quanti nostri risultati sono stati cannati finora, secondo l'Istituto superiore di sanità?». Risposta (fiera) di Crisanti: «Nessuno, sono stati validati tutti». Conclude quindi il governatore: «Massima serietà, i cittadini di Vo' non saranno delle cavie. Questo nuovo studio anzi dimostrerà, secondo noi, che il cordone sanitario non servirà più dopo domenica: allora i fatidici 14 giorni saranno passati, ciò che doveva essere incubato sarà stato incubato e quella comunità sarà la più sicura d'Italia».

A.Pe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA