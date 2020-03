IL PRIMO FOCOLAIO

VENEZIA Mai uno zero ha contato così tanto. Per la prima volta dallo scoppio del focolaio, lo scorso 21 febbraio con la morte di Adriano Trevisan, ieri mattina i 3.300 abitanti di Vo' si sono svegliati con quel numero nella casella dedicata al loro cluster dal bollettino della Regione: 0 nuovi casi di contagio rispetto alla sera prima, il che significa che dall'inizio dell'emergenza Coronavirus in Veneto, il piccolo paese dei Colli Euganei ha raggiunto un picco di 89 positività, dopodiché è cominciata la discesa e non si sono più verificate nuove infezioni. Le ultime 8 sono state accertate con il secondo giro di tamponi, nel fine settimana passato, poi più niente, come ha spiegato al Gazzettino il professor Andrea Crisanti, direttore dell'unità operativa complessa di Microbiologia e Virologia dell'Azienda Ospedaliera di Padova: «Siamo passati da una frequenza del 3% allo 0,3%, composto tutto da asintomatici, quindi una riduzione del 90%».

Di ritorno in auto da Londra, dov'era andato a trovare la famiglia ed era rimasto bloccato per lo stop ai voli, il professor Crisanti si è collegato anche con il Tgr Veneto, per illustrare i primi risultati della ricerca condotta dall'Università e finanziata dalla Regione. «All'inizio dell'epidemia ha rammentato i contagiati erano il 3%: un'enormità, dal punto di vista epidemiologico, per un'epidemia che era appena all'inizio. Sono stati messi tutti in quarantena, quindi praticamente nella condizione di non trasmettere la malattia ad altri. Quindici giorni dopo abbiamo fatto il nuovo campionamento e abbiamo scoperto una cosa molto interessante: ci sono 8 persone che erano ancora positive e totalmente asintomatiche. Nel frattempo abbiamo scoperto che le persone che prima erano positive, hanno un tasso di guarigione elevatissimo: più del 50%, indipendentemente dall'età. Noi abbiamo ridotto l'incidenza della malattia dal 3% allo 0,3%, quindi un crollo di dieci volte».

Isolamento ferreo e test diffusi: il modello Vo' merita di essere esteso, secondo Crisanti, attorno ai casi di positività nel resto del Veneto. «L'idea ha sottolineato è di fare tamponi al giro dei familiari, degli amici e geograficamente attorno all'abitazione. Non a tutti i veneti, perché sarebbe impossibile, però abbastanza da far emergere il sommerso di questa epidemia. Ricordo che fare un tampone costa 30 euro, mentre tenere una persona in Rianimazione costa dai 2.500 ai 5.000 euro».

A una settimana dalla riapertura dei varchi stradali, oggi Vo' potrà trascorrere una domenica di sollievo. «Ora siamo il Comune più sicuro d'Italia», sorride finalmente Giuliano Martini, il sindaco-farmacista che per tre settimane ha guidato una comunità prostrata. «Ci era venuto addosso uno tsunami ed eravamo barricati in casa racconta ma abbiamo dimostrato che Vo' sa rialzarsi e affrontare i problemi con pacatezza, come siamo abituati a fare noi veneti. Attorno a me ho sempre avuto non solo assessori e consiglieri, ma anche figure straordinarie. Penso a Ettore, il capo della nostra area tecnica, che da quel venerdì ha lavorato ininterrottamente fino a ieri, tutti i giorni dalle 7 del mattino a notte fonda. Oppure a una coppia di volontari della Protezione civile, marito e moglie, nostri compaesani infaticabili. Ma anche a un imprenditore della Valpolicella, che ha regalato a ciascuna delle nostre 2.200 famiglie una bottiglia di vino e un trancio di prosciutto».

La gestione degli screening di massa, l'informazione alla popolazione, la consegna di spesa e medicinali, i controlli agli ingressi del paese: attività che in questi giorni si sono intensificate anche nel resto del Veneto, ma che all'inizio sono state un azzardo per un Comune che conta in tutto una dozzina di dipendenti. «Non finiremo mai di ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutati scandisce il sindaco Martini dai primi medici e infermieri arrivati per i test di cui nessuno di noi conosceva nulla, agli ultimi specializzandi dell'Università che hanno partecipato all'indagine epidemiologica, passando per le forze dell'ordine che ci hanno impedito di uscire a nostra tutela e per tutti i miei concittadini che hanno fatto tesoro dell'esperienza maturata in settant'anni di Festa dell'uva: il nostro evento più importante è stato un laboratorio di collaborazione fra le generazioni risultato vincente».

Ora restano i numeri, fortunatamente sempre più risicati, osserva Martini: «Dei casi positivi che ci preoccupavano, ce ne sono ancora 12, ma hanno valori molto bassi, si stanno negativizzando. Poi faremo una grande festa, appena ci lasciano scendere sotto il metro del droplet...».

