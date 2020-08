IL CASO

VO' (PADOVA) Nel paese simbolo del virus la scuola parte in anticipo. A Vo', il Comune padovano che nel pomeriggio del prossimo 14 settembre riceverà la visita del Presidente Sergio Mattarella, le lezioni per alcuni classi inizieranno già il 7. Questione anche di prevenzione, come spiega il dirigente scolastico Alfonso d'Ambrosio: «Le linee guida del ministero per le scuole dell'infanzia suggeriscono di limitare il più possibile l'ingresso dei genitori, prevedendo addirittura l'accoglienza all'esterno. Se entrassero tutti i bambini il 14, l'inserimento dei più piccoli non avverrebbe quindi in modo corretto. Abbiamo fatto un sondaggio tra i genitori dei piccoli che inizieranno il primo e il secondo anno e il 70 per cento si è detto favorevole all'inizio delle lezioni con qualche giorno di anticipo». La decisione finale ora spetta al consiglio d'istituto.

IL PROGRAMMA

Invece, gli alunni della scuola primaria e delle medie, proprio in previsione dell'arrivo del capo dello Stato, torneranno sui banchi il 10 settembre. «Rientra nelle nostre autonomie anticipare di qualche giorno l'inizio della scuola. dice D'Ambrosio Dal momento che il 14 settembre è in programma la visita del Presidente, crediamo che gestire il primo giorno di scuola per 260 studenti in tali condizioni non sia l'ideale». Tutto è già pronto comunque per l'arrivo del capo dello Stato.

