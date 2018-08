Vladimir in Austria con i cosacchi per le nozze della ministra degli Esteri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MOSCA Il presidente russo Vladimir Putin ha partecipato al matrimonio di Karin Kneissl, ministro degli Esteri austriaco, in una cerimonia blindata andata in scena nel pomeriggio di ieri nella Stiria. Poi, nel lasciare l'Austria, ha fatto anche slittare di mezz'ora l'inizio del vertice con la cancelliera tedesca Angela Merkel. La presenza di Putin alle nozze celebrate nella campagna del sud-est austriaco ha alimentato polemiche a Vienna. L'opposizione austriaca ha sottolineato, in particolare, le responsabilità russe nella crisi ucraina....