VIVO IN UN'AREA ARANCIONE, POSSO ANDARE IN ZONA GIALLA PER LE FESTE?

No, ma ci sono delle deroghe. Non solo i soliti «validi motivi» ma anche per rientrare presso la propria abitazione.

SONO APERTI I RISTORANTI NEGLI ALBERGHI?

Si, ma come per la zona gialla, solo per i clienti che vi alloggiano. La ristorazione (senza limiti di orario) è però consentita solo all'interno della struttura ricettiva. Qualora manchi il servizio il cliente potrà avvalersi di cibo da asporto o consegna a domicilio, nei limiti di orario consentiti, con consumazione in albergo. Non potrà invece accedere, dalle 18 in poi, a eventuali locali esterni convenzionati.

CACCIA E PESCA SONO CONSENTITE?

Si ma solo all'interno del proprio comune, sia a fine sportivo che dilettantistico.

DEVO TRASFERIRMI IN UN'ALTRA REGIONE. POSSO ANDARE A VISITARE UN APPARTAMENTO DA PRENDERE IN AFFITTO O ACQUISTARE?

Si, i sopralluoghi sono possibili ma tutti, acquirente/affittuari e agente immobiliare, devono indossare le protezioni necessarie.

POSSO RAGGIUNGERE LA MIA SECONDA CASA IN ZONA ARANCIONE?

No, eccetto se «lo spostamento è legato alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, eccetera) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni».

