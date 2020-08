PATTI (MESSINA) Dopo l'incidente stradale «Gioele era vivo, in braccio alla madre, in posizione verticale, con gli occhi bene aperti, con la testa appoggiata sulla sua spalla destra e senza alcuna ferita». È la nuova «ragionevole certezza» dell'inchiesta sulla morte di Viviana Parisi, la dj di 43 anni trovata morta l'8 agosto scorso nelle campagne di Caronia, e sulla scomparsa del figlio della donna, di 4 anni, il 3 agosto scorso. E quel giorno sull'autostrada Palermo-Messina il piccolo era vivo, e la madre aveva nei suoi confronti «un atteggiamento protettivo». A mettere «un tassello in più» è stato uno dei turisti-testimoni a cui il procuratore di Patti, Angelo Cavallo, aveva lanciato un appello a parlare. E lo ha fatto, dopo essere tornato nel Nord Italia, dove vive con la famiglia. Ha raccontato di avere visto la donna «di fronte, che camminava in modo veloce verso un passaggio nel guard rail dopo la galleria, dove c'è un piccolo varco». Hanno cercato di aiutarla, ma «quando la signora è sparita dalla loro vista» hanno sospeso le ricerche. «Perché ha tardato a parlare? Non era certo di essere lui il testimone - ha spiegato il procuratore - la sua descrizione sulla stampa gli ha sciolto ogni dubbio e ci ha contattati».

La conferma che Gioele fosse vivo dopo l'incidente stradale sulla A20 fa attenuare alcuni scenari che erano in campo sul piano dell'inchiesta che è stato al centro di un vertice in procura tra magistrati, polizia e medici legali. «Il contesto familiare? È chiaro - ha osservato il pm - che alla luce di questa risultanze... La presenza della signora e del bambino vivi sul posto fanno perdere importanza ad alcune». L'ipotesi «di un'aggressione da parte di animali selvatici è vagliata da tempo, anche se la leggo soltanto adesso sui giornali - ha aggiunto - ma non è quella privilegiata». «Noi - ha ribadito il magistrato - non ne privilegiamo alcuna perché le dobbiamo vagliare tutte, escluderne una potrebbe essere un errore».

