L'autopsia sul corpo di Gioele Mondello, 4 anni, i cui resti sono stati trovati nelle campagne di Caronia, nel Messinese, sarà eseguita martedì 25 al Policlinico. Nello stesso giorno ci sarà il sopralluogo degli esperti della Procura di Patti. I tecnici dovranno verificare se il corpo del bimbo - trovato a 700 metri di distanza dal luogo in cui è stata trovata morta la mamma, Viviana Parisi, dj di 43 anni - possa essere stato trascinato fin lì da animali selvatici o da cani. Le ipotesi della Procura sono due: l'omicidio-suicidio e l'aggressione da parte di animali. La prima si basa sulle fragili condizioni psichiche della donna (i medici le avevano diagnosticato una psicosi con crisi mistiche e manie di persecuzione), che dopo l'incidente in galleria ha inspiegabilmente abbandonato l'auto e si è inoltrata nella campagna. La seconda ipotesi trova d'accordo anche i familiari, convinti che la donna non avrebbe mai fatto male al figlio. Ieri l'avvocato della famiglia Mondello ha spiegato che potrebbero esser morti in momenti e luoghi distinti. «Magari la madre aveva perso Gioele per un attimo ed era salita sul pilone per avvistarlo, finendo giù accidentalmente. È probabile che il bimbo sia caduto da un'altra parte e successivamente sia stato assalito dagli animali».

