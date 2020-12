NELLA MARCA

TREVISO Il Trevigiano torna a pagare un pesante tributo al meteo avverso. La notte tra sabato e domenica le forti raffiche di Scirocco, le piogge battenti e le abbondanti quantità d'acqua portate a valle dai fiumi hanno flagellato l'Alta Marca, in particolare nella zona di Vittorio Veneto al confine con il Bellunese e il Friuli. I danni maggiori si sono avuti a Cordignano, dove il torrente Meschio ha rotto gli argini esondando nel pieno centro della cittadina. Una colata di fango e detriti ha invaso piazza Italia e numerose vie limitrofe, allagando scantinati, garage e negozi. L'allarme è scattato poco prima delle 4 e la conta dei danni è appena iniziata ma si tratterà di centinaia di migliaia di euro. Pesantissimo anche il bilancio anche nell'area di Fregona dove, lungo la strada che porta alle grotte del Caglieron, una famiglia si è salvata in extremis fuggendo dall'abitazione travolta dall'acqua e trovandosi ora a fare i conti con pesanti cedimenti strutturali che non permettono a padre, madre e figlio (di 57, 55 e 25 anni) di rientrare in casa. Nel Vittoriese diverse strade sono state chiuse per frane e smottamenti, in particolare in direzione del Fadalto. Latratta ferroviaria che collega al Bellunese è interrotta. L'unico collegamento attivo è l'autostrada A27. Nella stessa area due edifici sono stati scoperchiati, tra i quali anche l'ex stazione di Nove, e sono caduti diversi alberi.

Serena De Salvador

