IL RITRATTO

ROMA Da Sonnino, un piccolo centro dei Monti Lepini, era partito giovanissimo per indossare la divisa. Girare il mondo. Servire l'Italia. Eppure Vittorio Iacovacci, 30 anni, carabiniere, nella sua casa nel paesino in provincia di Latina, sarebbe dovuto tornare presto. Si sarebbe dovuto sposare questa estate. A giugno. L'assassinio avvenuto ieri alle nove di mattina (ora italiana) vicino alla città di Kanyamahoro, cittadina nell'est della Repubblica democratica del Congo, getta nella disperazione i genitori agricoltori, la futura sposa, la sorella e un fratello che, come Vittorio, aveva scelto la carriera militare, incursore nella marina.

AFRICA

Vittorio Iacovacci le idee le aveva chiare. Il suo percorso nell'Arma tra le fila del 13º Reggimento carabinieri Friuli Venezia Giulia, e un passato anche nella Folgore, traccia un orizzonte preciso. Una prospettiva che per scelta ti proietta oltre i confini nazionali. Per complicati teatri esteri sono addestrati gli uomini e le donne del 13º Reggimento che conta caduti, per citare un esempio, anche negli attentati di Nassiriya.

Perciò Iacovacci, già dal settembre del 2020 è a Kinshasa, la capitale del paese, nel cuore del continente africano. Dopo anni di addestramento, prima nella scuola Allievi Carabinieri Iglesias, passaggio obbligato per ogni carabiniere, a partire dal dicembre del 2016 è a Gorizia. È qui che viene formato per i servizi di scorta a personalità diplomatiche. Per poi essere assegnato, sei mesi fa, a tutela dell'ambasciatore in Congo Luca Attanasio.

LA FAMIGLIA

A piangerlo, nella villetta di Capocroce, frazione di Sonnino (Latina), un'ora e mezza a sud di Roma, i genitori e la sorella minore che a breve partirà per il Congo e per riportare a casa la salma. Mentre il sindaco di Sonnino Luciano De Angelis ha proclamato il lutto cittadino: «La comunità è sgomenta per questa giovane e tragica perdita». «Era un ragazzo indescrivibile, pieno di vita, era orgoglioso di quello che faceva», racconta ai cronisti lo zio Benedetto. «Non sono in grado di parlare per il dolore. Amava la sua fidanzata ed il calcio», dice un altro zio, Marco. Una zia, tra le lacrime, spiega che «era un bravissimo ragazzo. Era fidanzato con una ragazza originaria del Nord che ora vive e lavora qui a Sonnino. Erano una bellissima coppia, avevano già preparato casa e dovevano sposarsi. L'ho visto l'ultima volta a settembre prima che partisse».

Sul tragico epilogo di Iacovacci è intervenuto anche il comandante generale dell'Arma Teo Luzi: «I carabinieri ancora una volta pagano un prezzo altissimo per il loro servizio fatto di impegno e di sacrificio, a tutela della sicurezza dei cittadini, delle istituzioni, all'Italia e all'estero».

Marco Cusumano

Giuseppe Scarpa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA