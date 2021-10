Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PROCESSORAVENNA Da ieri sera Daniela Poggiali è di nuovo una donna libera. Per la Corte d'Assise di Bologna, l'ex infermiera di Lugo, nel Ravennate, non è un killer, non ha ucciso i suoi pazienti: il fatto non sussiste. Era accaduto anche nel luglio 2017, quando l'imputata aveva già trascorso più di mille giorni in carcere per la morte di Rosaria Calderoni, la donna di 78 anni, uccisa, secondo i pm, da un'iniezione di potassio. Ma,...