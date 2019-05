Viterbo, il negoziante ucciso per rubare dei jeans firmati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INDAGINEVITERBO Ucciso per un paio di jeans firmati. Norveo Fedeli, titolare di un negozio di abbigliamento nel centro di Viterbo, è stato massacrato con uno sgabello perché Michael Aaronnon Pang non riusciva a pagare i vestiti di marca che aveva scelto. Gli inquirenti sono arrivati al ragazzo, un cittadino americano di 22 anni nato in Corea, dopo pochissime ore dal brutale omicidio. Davanti alla pm, titolare dell'inchiesta, si è avvalso della facoltà di non rispondere. È accusato di rapina aggravata e omicidio volontario. Gli...