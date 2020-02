LA VERTENZA

ROMA Il caso dei vitalizi al Senato sta alzando una insperata palla da schiacciare al gruppo dirigente dei 5Stelle. Non a caso ieri il reggente del Movimento, Vito Crimi, ha attaccato a testa bassa sul tema coinvolgendo la presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati.

Ma andiamo con ordine. Cosa sta succedendo? In estrema sintesi l'anno scorso il Senato, in scia alla Camera, ha tagliato i vitalizi di 700 senatori con effetto retroattivo. Non si poteva fare nulla su quelli futuri per il semplice fatto che i vitalizi sono di fatto aboliti dal primo gennaio 2012 e i senatori da allora ricevono la loro indennità previdenziale a 65 anni se fanno una legislatura o a 60 con due legislature.

Per intervenire su regole retroattive, ricalcolando i vecchi vitalizi con regole varate nel 2019, i 5Stelle e la Lega allora in maggioranza non percorsero la strada di una legge (il caso sarebbe finito in tempi brevi alla Corte Costituzionale) ma preferirono quella del regolamento del Senato. A Palazzo Madama, infatti, vige l'autodichìa. Essendo il Senato organo costituzionale totalmente autonomo si può dare proprie leggi via regolamento. Questo vuol dire però che il Senato ha anche un proprio Tribunale che si chiama Commissione contenziosa.

Il taglio dei vitalizi del Senato vale circa 22 milioni (su una spesa complessiva di Palazzo Madama di circa 500 milioni annui) ma i risparmi furono accantonati in attesa della decisione della Commissione Contenziosa.

LA COMPOSIZIONE

Tale organo è composto da due giuristi e da tre senatori: Giacomo Caliendo (presidente) di Forza Italia; Simone Pillon della Lega e Alessandra Riccardi del M5S.

Il punto è che questa Commissione, come ha rivelato il Fatto quotidiano, starebbe per varare una sentenza che accoglie i ricorsi dei senatori colpiti dal taglio dei vitalizi obbligando il Senato a ridare loro anche gli arretrati.

Secondo le indiscrezioni, infatti, per la Commissione il vitalizio equivarrebbe ad un trattamento previdenziale e dunque non sarebbe possibile tagliarlo retroattivamente se non per periodi limitati (indicazione che la Corte Costituzionale ha più volte dato per le pensioni normali).

I 5Stelle non ci stanno e considerano questa possibilità come un atto politico della vecchia casta. «Siamo pronti a dare battaglia», avverte Crimi che denuncia il «conflitto di interessi inaccettabile» in capo ai senatori eletti prima del 2013 e che fanno parte della Commissione chiamata a decidere sulla sorte della delibera sui vitalizi tanto voluta dal M5s.

Crimi ieri ha alzato il tiro attaccando anche Maria Elisabetta Casellati: «Il silenzio della presidente del Senato fa molto rumore, anche perché ha palesato una carenza di quella imparzialità che le viene imposta dalla sua carica e che la rende connivente con questa ingiustizia» attacca il reggente M5S anche se da palazzo Madama si fa notare come la Presidenza non abbia alcun potere sulla composizione della Commissione Contenziosa.

Diodato Pirone

