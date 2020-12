L'OPERAZIONE

PADOVA Amavano la bella vita, tra viaggi e feste vip, ma il loro lavoro non consentiva questi lussi. Così l'ex commercialista di Marcon (Venezia), Matteo Fasolo, e il tecnico informatico di Borgoricco (Padova), Gianmario Barban, hanno abbandonato la loro occupazione per ideare un sofisticato meccanismo di truffa al Fisco che consentisse loro di poter guadagnare milioni di euro.

Il sistema che avevano messo in piedi, con la complicità di parenti e prestanome, sfruttava la compensazione dei crediti fiscali per un totale di 7,3 milioni di euro (la metà delle operazioni truffaldine è andata a buon fine) e contava sull'assenza dei controlli degli enti bilaterali, che si facevano carico della restituzione agli indagati di denaro non dovuto. Ma avevano ottenuto anche 4mila euro dai fondi per il Decreto Rilancio, soldi destinati alle imprese danneggiate dalla pandemia.

A rovinare i piani alle due menti del sistema è stata nel 2018 la Camera di Commercio di Padova che prima di tutti si era accorta che qualcosa non andava riguardo a una di queste società. L'ente si è così rivolto al comando provinciale della Guardia di Finanza che ha fatto scattare le indagini sull'azienda sospetta. Ieri, dunque, la conclusione dell'inchiesta che ha portato agli arresti domiciliari Fasolo e Barban mentre altri 33, quasi tutti prestanome, sono stati indagati a piede libero, compresa la sorella di un'indagato e l'anziana zia e la compagna dell'altro.

DUE ANNI DI INDAGINE

Due anni di indagine hanno fatto sì che si arrivasse all'operazione Pay Back che ha portato al sequestro preventivo di beni per 3,7 milioni di euro, perquisizioni in Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Lazio, Puglia e Calabria. Stando alle indagini, coordinate dalla procura di Padova, i due ideatori insieme con altre 33 persone, quasi tutti prestanome, avevano creato decine di false società, esistenti solo sulla carta, a nome delle quali chiedevano a piccoli Comuni - tra cui Treviso da cui sono riusciti a farsi dare 5mila euro, Arquà Petrarca nel Padovano (9mila) e Affi nel Veronese (9mila)- camere di Commercio, e vari altri enti, la compensazione di crediti non dovuti per errore, per poche migliaia di euro, che però, sommati portavano a cifre stratosferiche. A oggi i sistemi fraudolenti utilizzati dagli indagati hanno consentito di appropriarsi di 3,7 milioni di euro circa, cui si aggiungono ulteriori, analoghi tentativi di truffa per un importo di 3,6 milioni di euro, che non si sono concretizzati.

Le società gestite da dietro le quinte dai due indagati avevano presentato anche istanze per accedere ai contributi a fondo perduto, stanziati inizialmente con il Decreto Rilancio per sostenere l'economia durante la pandemia da coronavirus. Di cinque domande, due sono andate a buon fine, per un valore di 2 mila euro ciascuna.

I CONTI CORRENTI

L'ex commercialista e l'informatico basavano tutto sul fatto che i piccoli enti, non avendo lo strumento per verificare di aver incassato il credito iniziale, restituivano alle aziende quanto richiesto. Era facile, dunque, per i due ottenere il denaro che finiva nei conti correnti in Croazia e poi direttamente ai due principali indagati nelle cui abitazioni è stata trovata documentazione dalla quale emerge che, entrambi, conducevano un vita di altissimo tenore, come dimostravano con foto anche sui social: auto di lusso in leasing, viaggi a Dubai, cene a base di aragosta, ragazze immagine ad accompagnarli alle feste da vip. Tra le foto di Barban su Facebook anche una a fianco di montagne di dollari (nella foto in basso).

Le ipotesi di reato sono quelle di truffa ai danni dello Stato, dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti ed emissione di fatture per operazioni della stessa specie, indebite compensazioni e riciclaggio.

Fasolo, che per anni è stato commercialista, si era cancellato dall'albo nel 2018 dopo che la finanza aveva perquisito il suo studio. Il suo obiettivo era quello di essere più libero di orchestrare i traffici illeciti. La sua esperienza come professionista, però, gli aveva consentito di conoscere persone compiacenti che potevano fungere da prestanome per le società che sarebbero state utilizzate per frodare l'Erario.

LE MINACCE

Se i rimborsi arrivavano a tardare, i due vertici non si facevano scrupoli a chiamare l'ente interessato, minacciando azioni legali tese a sollecitare il pagamento delle somme, che paradossalmente era indebitamente richiesto. Gli indagati, una volta monetizzato il tesoretto, lo destinavano su svariati conti correnti, per poi prelevare il denaro in contanti o inviarlo all'estero, in particolare su conti croati. I proventi illeciti usciti dai confini nazionali rientravano in Italia attraverso una serie di trasferimenti, transitando su conti correnti di società gestite da soggetti compiacenti. Parte dei profitti illeciti sono stati reinvestiti anche in Italia tramite l'intestazione formale dei beni a prestanome. Le Fiamme gialle hanno sequestrato beni immobili, tra case e uffici, per un milione di euro e 80 conti correnti riferiti al padovano e al veneziano.

Marina Lucchin

