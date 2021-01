IL CASO

MILANO Due tagli profondi ai lati della bocca che si allungano sulle guance, simili a quelli del ghigno di Joker. Sfigurata e in preda al dolore, una ragazza di 14 anni si è presentata una settimana fa all'ospedale di Cernusco sul Naviglio, nel milanese, accompagnata da un diciassettenne con le stesse ferite. I medici che li hanno ricuciti hanno avvisato i carabinieri, ai quali hanno raccontato: «Abbiamo fatto questa prova per verificare la soglia del dolore».

Aleggia l'ombra terribile del Glasgow smile, pratica violenta tra gli hooligans, la deriva del tifo ultra' del Regno Unito, rilanciata dal film Joker, sulla vicenda dei due ragazzini che si sono sfregiati a vicenda. Avevano tagli dal bordo delle labbra verso le guance, negli stessi punti. Lei molto più gravi, lui lievi. Dapprima hanno provato a raccontare tutta un'altra storia. «Ci hanno aggredito», è stato il tentativo di depistaggio della coppia di adolescenti, ma il ragazzo, sentito dagli investigatori in modo più approfondito, ha parlato di un inquietante sfida al dolore. Lunedì sera i due ragazzi, accompagnati da un genitore, si sono presentati al pronto soccorso dell'ospedale dell'hinterland milanese, dove la quattordicenne è stata ricoverata e operata. Hanno riferito di essere scesi dalla metro alla fermata Cassina de' Pecchi dove erano stati «accerchiati» da un gruppo di ragazzi che li aveva feriti al volto con dei coltelli. Una ricostruzione parsa subito poco credibile agli investigatori che hanno ascoltato il diciassettenne, il quale ha poi ammesso di essere stato lui a ferire la ragazzina. Stando alle sue parole, la coppia avrebbe fatto questa «prova», così l'ha definita, per sondare il livello di sopportazione del dolore. Lei è stata la prima a subire i tagli inferti con un taglierino e quando poi, ha raccontato lui, ha cominciato a incidere nello stesso modo il volto del ragazzo, non ce l'ha fatta più, perché quelle ferite le facevano troppo male, e si è fatta portare in ospedale. Il diciassettenne è stato denunciato dai carabinieri alla Procura per i minorenni per il nuovo reato di sfregio introdotto dalla recente legge sul codice rosso, ma la priorità ora, sottolineano i magistrati, è il sostegno ai due adolescenti. «Si tratta di due ragazzi sofferenti, che vanno aiutati, l'associazione con Joker è deleteria, si tratta di spinte autolesionistiche che ci sono sempre state tra i ragazzi e che in generale possono essere anche acuite dal lockdown, di ferite che qui sono evidenti e che spesso i ragazzi si fanno in silenzio», afferma Ciro Cascone, procuratore presso il Tribunale per i minorenni di Milano.

Non si può sapere se nelle intenzioni dei ragazzi ci fosse o meno un modello da imitare e non è giusto nemmeno «fare queste correlazioni, perché in questo modo si snatura una vicenda che è di pura sofferenza umana. Non inneschiamo meccanismi di emulazione, qui c'è bisogno di aiuto», riflette il pm. A Elisa Balconi, sindaco di Cassina de' Pecchi e psicoterapeuta, questa vicenda ricorda «le dinamiche della coppia dell'acido, Alexander Boettcher e Martina Levato. Quando ho saputo sono rimasta sconvolta. Questi adolescenti ci stanno dicendo qualcosa. Il Covid significa migliaia di morti e tanto dolore, ma anche sofferenza per i giovanissimi, strappati alla loro quotidianità. La pandemia lascia eredità pesanti».

