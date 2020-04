IL FOCUS

VENEZIA Cos'è che non manca in una falegnameria? La segatura. Da un meccanico? Il grasso dei motori. E in un ospedale? Il virus. Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha usato queste similitudini per invitare i cittadini a presentarsi in ospedale «solo in caso di necessità». Non che ce ne fosse bisogno, se si considera che già ora, con la paura del Covid-19, gli accessi ai Pronto soccorsi di tutta la regione sono drasticamente calati: da 4500 al giorno a 1200. La novità, però, è che dopo un mese e mezzo di fermo quasi totale, tranne che per le urgenze, i malati oncologici e i parti, gli ospedali riprendono a fare gli ospedali. Con le visite, gli interventi in day hospital, i ricoveri. Dal 13 marzo, in piena emergenza coronavirus, (quasi) tutte le attività erano state sospese. Da lunedì 4 maggio - ha annunciato l'assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin - si ricomincia a curarsi. Cambiano, però, le modalità: meno accessi agli ospedali e tutti presidiati. A chi entra sarà misurata la febbre. Chi non l'avrà con sé, otterrà una mascherina della Protezione civile. Le visite saranno dilazionate con pause ogni 15 minuti. Chi dovrà ricoverarsi sarà chiamato uno o due giorni prima per effettuare il tampone: ne sono previsti 1600-1700 al giorno. E nell'attesa dell'esito, il paziente starà in un luogo appartato. Al Pronto soccorso ci sarà un triage separato con percorsi differenziati per chi presenta sintomi. Chi era in attesa di un intervento programmato sarà chiamato dall'ospedale. Chi aspettava una visita, dovrà tornare al Cup: le prescrizioni saranno riviste dai medici di base, poi bisognerà rifissare gli appuntamenti. Altra novità: i controlli al telefono.

Alda Vanzan

