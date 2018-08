Visita del Papa in Irlanda, appello per condannare la pedofilia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROMA Il Papa sarà il 25 e il 26 agosto in Irlanda per l'incontro Mondiale delle famiglie. Ma il dossier pedofilia rischia di pesare come un macigno e anche di oscurare il primo obiettivo che è appunto l'incontro con le famiglie che arriveranno a Dublino da tutto il mondo, già a partire da domani. L'eco dell'ultimo scandalo, quello della Pennsylvania, arriva infatti fino a Dublino.Due sono i cardinali americani che hanno già cancellato la loro presenza all'evento, Donald Wuerl e Sean ÒMalley, per seguire le vicende che stanno mettendo in...