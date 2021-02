BRUXELLES La Croazia ha accusato di «provocazione» gli eurodeputati Pd-S&D, bloccati sabato scorso per diverse ore al confine con la Bosnia nel corso di una missione per verificare le condizioni di vita dei migranti nei campi profughi a Bihac. Zagabria ha definito la loro visita un «tentativo di screditare la reputazione» del Paese e ha parlato di «ennesima provocazione contro la polizia croata». Le dichiarazioni infuocate del ministro degli Interni croato, Davor Bozinovic, hanno scatenato la reazione indignata dei dem che si sono detti «sorpresi»: «Ci aspettavamo delle scuse per averci impedito di fare il nostro lavoro» e «non delle false accuse». Secondo la polizia croata i quattro europarlamentari - Brando Benifei, Pietro Bartolo, Alessandra Moretti e Pierfrancesco Majorino - non si sarebbero presentati a un valico di confine regolare, ma avrebbero tentato di attraversare la frontiera in uno dei punti usati dai migranti per entrare in Europa attraverso la Croazia. Secondo Bozinovic nessuno di loro aveva un permesso «poiché non esiste la possibilità di rilasciare permessi per attraversare i confini in modo illegale». «Possediamo foto, audio e video che provano che siamo stati fermati quando ancora lontani dal confine, per impedire la nostra ispezione», hanno ribattuto gli eurodeputati, precisando di avere informato le autorità croate della loro visita «con adeguato anticipo».

