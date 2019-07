Visco: «Ripensare la norma sugli aiuti di Stato» Patuelli: «Serve un progetto Stati Uniti d'Europa»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GLI INVERVENTIMILANO Ignazio Visco torna a incalzare il governo sulle riforme e lo sviluppo per accelerare il circolo virtuoso fra politica di bilancio e condizioni finanziarie. Bene l'inversione di rotta sul deficit contenuto entro il 2,1% nel 2019 che ci ha risparmiato la procedura di infrazione. Non è la prima volta che fa queste sollecitazioni così come torna sulla necessità di rivedere le norme sulle crisi bancarie. I suggerimenti sono arrivati durante l'assemblea dell'Abi svoltasi ieri a Palazzo Mezzanotte, alla presenza del...