Visco: no all'incubo disavanzo, serve stabilità

LE MOSSEROMA Non è la prima volta che Ignazio Visco punta il dito su quella paura ingiustificata in un Paese come l'Italia che spinge lo spread fino al «ridicolo» e rischia «effetti sulla crescita». Ma mai il governatore di Bankitalia era stato così chiaro nel dire che la colpa è di quella minaccia velata di uscita dall'euro, mai davvero superata. Anzi. «Se si alimenta la paura che alla fine la politica sia quella di distaccarci dall'Europa, i mercati la ascoltano e si assicurano contro questo rischio». E così si spiegano «i vari...