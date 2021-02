IL CASO

ROMA Non lo ha mai citato, se non indirettamente per «la fortissima riduzione dello spread degli ultimi giorni» ma l'intonazione del discorso di Ignazio Visco al 27° Congresso degli operatori finanziari Assiom-Forex svoltosi da remoto, «dopo la seconda ondata di contagi e misure di contenimento che hanno determinato una flessione del prodotto nel 4° trimestre, pari al 2% sul terzo e al 6,6% sui 12 mesi», prevede «una ripresa in primavera», quando si dovrebbero concretizzare le prime misure del governo di Mario Draghi.

«Serve coesione», il collante della nascita del nuovo esecutivo che si sta già manifestando. C'è chi osserva che nel 1993 Antonio Fazio, successore di Carlo Azeglio Ciampi in via Nazionale, durante le Considerazioni finali lette due settimane dopo il passaggio al governo, gli avesse dedicato tre pagine, ma in quell'occasione la scena si consumò all'interno della casa di Bankitalia e lo stile fra l'attuale governatore e l'altro sono completamente diversi così come l'approccio nelle analisi. Pur tuttavia, il governatore rimarca che «i provvedimenti di sostegno a famiglie e imprese restano indispensabili. La protezione dei lavoratori e delle aziende sane va conciliata con l'esigenza di non impedire la fisiologica riallocazione delle risorse verso imprese e settori con più opportunità di crescita». Comunque, secondo l'inquilino di Palazzo Kock, superata l'emergenza, «le misure dovranno costituire un ponte verso la realizzazione di riforme e investimenti per ritrovare la via dello sviluppo», che è un tema su cui Bankitalia insiste da tempo.

SVENTATO PICCO NPL

Proseguendo nel sostegno alla svolta politica, Visco riconosce che «la ritrovata fiducia nella qualità delle politiche e nelle prospettive dell'economia potrebbe consentire l'ulteriore riduzione del differenziale di rendimento tra i Btp italiani e i Bund tedeschi, che è ancora vicino al doppio di quelli di Spagna e Portogallo». Il miglioramento della congiuntura potrà favorire «un'adeguata strategia di riequilibrio graduale dei conti pubblici» e accelerare ulteriormente la riduzione del rapporto tra debito e prodotto». Riprendere la via della crescita, «sfruttando l'opportunità offerta dalla risposta venuta dalla Ue e affrontando i problemi strutturali che lo frenano». Per Visco il Recovery Plan da solo non basta alla ripresa ed è stato questo l'errore del Conte bis perchè «rischia di non essere sufficiente a garantire un innalzamento duraturo del ritmo di crescita se non sarà accompagnata da riforme che sciolgano i nodi che frenano lo sviluppo e l'investimento privato».

I RISCHI IMMEDIATI

Comunque, anche grazie alle misure di sostegno dell'economia adottate dal Governo, «le banche italiane hanno mantenuto condizioni di offerta distese in risposta all'aumento della domanda di fondi da parte delle imprese». La patrimonializzazione è aumentata, come rivela l'indice Cet1 al 15,1%, esse «devono fare la loro parte nel sostenere le imprese e le famiglie in questa fase difficile». Le moratorie sui crediti, prorogate fino a giugno 2020, «consentiranno» di mantenere elevata la liquidità alle imprese».

Infine il governatore Visco ha smorzato i timori per un'impennata degli Npl a causa della crisi Covid, specialmente dopo che finiranno le moratorie. Seppure in aumento, «il tasso di deterioramento (dei crediti, ndr) dovrebbe tuttavia rimanere ben al di sotto dei picchi raggiunti durante la crisi dei debiti sovrani nell'area dell'euro». Infine le difficoltà del presente non devono impedirci di guardare al futuro. Vi sono rischi nel breve periodo. Ma è possibile, coltivando una visione di più lungo termine, fare meglio di quello che suggeriscono le proiezioni tendenziali.

