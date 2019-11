Visco: il Pil aumenta se la giustizia funziona

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVENTOROMA «Un sistema giudiziario ben funzionante, anche nel gestire le controversie e risolvere i contenziosi di natura economico-finanziaria, è il presupposto per la creazione di un ambiente favorevole agli investimenti». Lo ha affermato ieri il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, in occasione dell'avvio del Corso straordinario «Le garanzie istituzionali di indipendenza della magistratura in Italia». Secondo Visco, tale indipendenza, alimentando «la fiducia nei mercati e nelle relazioni economiche, favorisce stabilità ed...