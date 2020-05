LA RELAZIONE

ROMA Per dare conto del livello di incertezza che avvolge il mondo e l'Italia, Ignazio Visco ha fatto ricorso alla celebre espressione socratica: oltre l'orizzonte di breve periodo, ha spiegato nelle sue Considerazioni finali pronunciate in tempo di coronavirus, «possiamo solo riconoscere di sapere di non sapere». Perché non è solo una crisi economica, ma una situazione senza precedenti, che ha a che fare con le abitudini, i comportamenti, con la stessa organizzazione della società. Ma in attesa di sapere quale sarà la nuova normalità, se mai ci sarà, l'incertezza si riflette sulle stesse previsioni economiche immediate. Per quanto riguarda il nostro Paese, la stima è quella di una caduta del Pil del 9 per cento, che però alla fine potrebbe rivelarsi anche più intensa, arrivando fino al 13% in uno scenario più negativo; con il rischio di una ripresa lenta nel 2021.

Ma qualche certezza c'è e purtroppo non ha un segno positivo: dalla crisi si uscirà con un debito pubblico più alto - anche se la sostenibilità di quello italiano non è in discussione - e con un aumento delle disuguaglianze, non solo economiche. Su questo punto Visco ha spiegato perché la recessione sta colpendo più severamente le fasce meno fortunate della popolazione: il motivo è che sono più presenti nelle attività lavorative che si sono dovute fermare (come il turismo o la ristorazione) e in quelle che è che complicato svolgere a distanza. Il risultato è che il 20 per cento della popolazione con reddito più basso se lo è visto ridurre in misura doppia rispetto al 20 per cento con reddito più elevato. E qui il governatore ha citato Keynes, augurandosi che questo tempo sia «un'occasione per procedere più avanti di quanto si sia fatto finora verso una riduzione delle disuguaglianze»

Visco - che dà una valutazione positivo sui provvedimenti messi in campo dal governo - ha una visione comunque non pessimistica: «Ce la faremo partendo dai punti di forza di cui qualche volta ci scordiamo; affrontando finalmente le debolezze che qualche volta non vogliamo vedere». Tra i cronici fattori di ritardo del nostro Paese vengono citate l'evasione fiscale (che incrementa la pressione sugli onesti), il peso dell'economia sommersa, l'eccessiva burocrazia, l'insufficienza delle infrastrutture. Tra gli elementi positivi su cui si può fare affidamento ci sono la flessibilità di un settore manifatturiero orientato all'export, la ricchezza finanziaria delle famiglie, ed anche la ritrovata solidità del sistema finanziario.

L'uscita dalla crisi dovrà passare per «un nuovo rapporto tra governo, imprese dell'economia reale e della finanza, istituzioni, società civile». Qualcosa che magari non si chiamerà «nuovo contratto sociale» ma che richiede comunque «un confronto ordinato e un dialogo costruttivo»

Nelle sue Considerazioni Visco non ha mancato di sottolineare la profondità del rapporto tra Italia e Europa, che in questa fase di crisi è apparso ancora più evidente. Il giudizio sul nuovo Fondo Next generation Eu annunciato dall'Unione europea è positivo, perché risponde alla necessità più volte evidenziata da Bce e Banca d'Italia di una risposta non solo monetaria alle difficoltà dell'economia. Significativo è il ricorso ad un debito comune che sarebbe «responsabilità di tutti i Paesi membri», con Stati che sarebbero beneficiari netti (tra cui il nostro) e altri invece contributori netti. L'Italia deve però attrezzarsi per usare le risorse comunitarie meglio di quanto fatto in passato.

Anche perché i rapporti in Europa si giocano anche sul terreno della credibilità. Lo dimostra anche il livello dello spread dei nostri titoli di Stato rispetto a quelli tedeschi, che è sceso ma resta ancora ad un livello quasi doppio rispetto a quelli di Spagna e Portogallo; valori che secondo il governatore «non trovano giustificazione».

I rischi comunque sono molto forti. A livello globale, la minaccia sullo sfondo è quella della deflazione, che avvierebbe «un pericoloso avvitamento tra il declino dei prezzi e quello della domanda aggregata».

