IL FOCUS

ROMA Sessantamila contagiati, 15mila in più del giorno prima, in pratica una crescita moltiplicata per dieci in sole 24 ore. 1.370 morti, 254 in un solo giorno. I numeri sull'andamento del coronavirus (l'Oms l'ha chiamato SARS-CoV2, mentre la malattia provocata è il Covid-19) hanno alzato il livello di preoccupazione e causato effetti negativi sulle borse, ma sono il frutto del cambiamento nei criteri di conteggio deciso dalle autorità sanitarie cinesi. Reazione irritata dagli Stati Uniti, «delusi dalla mancanza di trasparenze della Cina sull'emergenza coronavirus» secondo il consigliere economico della Casa Bianca, Larry Kudlow.

CALCOLI

In sintesi: prima venivano elencati solo i pazienti sottoposti al test di laboratorio (Rna, acido ribonucleico) con esito positivo; dall'altro giorno, secondo quanto annunciato dalla commissione sanitaria di Hubei, vengono inseriti anche coloro per i quali c'è stata una diagnosi clinica e sono state rilevate infezioni polmonari con la tomografia computerizzata, che danno un responso più rapido. Questo spiega l'aumento repentino. Ad esempio, dei 242 morti della sola provincia di Hubei, 135 erano con sindrome diagnosticata clinicamente e dunque con il vecchio sistema non sarebbero stati conteggiati. Michael Ryan, dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha detto che l'aumento di nuovi casi di coronavirus in Cina riflette un «cambiamento nei metodi di screening e di calcolo, non c'è un peggioramento dell'epidemia, non c'è un cambiamento significativo». Morale: è presto per trarre conclusioni, ma l'impennata dai numeri non è per forza una smentita alla diminuzione di nuovi contagiati del giorno precedente. Stando agli ultimi dati - 1.370 morti su 60.386 - si può presumere, ma sempre con grande cautela, che il tasso di mortalità sia inferiore del previsto, attorno al 2 per cento. Su Lancet Respiratory Medicine è stato pubblicato un intervento di un gruppo di esperti, tra cui Giuseppe Ippolito direttore scientifico dello Spallanzani, che osservano: «Anche se rimangono diverse centinaia di pazienti in terapia intensiva, nel complesso il tasso di mortalità per coronavirus in ospedale rimane intorno al 2 per cento, è giunto quindi il momento di abbassare il clamore e l'isteria».

Tuttavia, il presidente cinese Xi sta usando il pugno duro, ha rimosso alcuni dirigenti del Partito comunista della provincia di Hubei e della città di Wuhan per come hanno gestito l'emergenza e ha posto in tutti i ruoli chiave uomini di sua fiducia. Nei giorni scorsi non sono mancate incomprensioni tra Cina e Italia per il blocco dei voli diretti decisi dal governo del nostro paese, ma ieri c'è stato uno scambio di messaggi di distensione tra Xi e Mattarella. Il presidente della Repubblica, al Quirinale (nella Cappella Paolina si è svolto il concerto straordinario in occasione delle iniziative dell'Anno della cultura e del turismo Italia-Cina 2020), ha detto: «L'Italia esprime fiducia e sostegno alla Cina nell'impegno per assicurare la sicurezza sanitaria anche internazionale. Abbiamo un nemico in comune nell'epidemia in corso e, come mi ha scritto il presidente Xi Jinping, le difficoltà sono temporanee, le amicizie sono imperiture». Il leader cinese aveva inviato un messaggio di amicizia a Mattarella e all'Italia, letto dall'ambasciatore cinese Li Junhua: «In questo momento in cui il popolo cinese sta lottando contro il coronavirus con tutte le sue forze, le parole del suo messaggio sono un segnale della sua fiducia e del suo sostegno nei nostri confronti. La scorsa settimana ha voluto incontrare gli studenti di una scuola elementare presso un quartiere di Roma in cui la comunità cinese è molto numerosa. Oggi ha voluto organizzare questo concerto speciale di una pianista di origine cinese. Si tratta di un ulteriore gesto concreto che mostra come la vera amicizia si veda nel momento del bisogno e io ne sono profondamente commosso».

IL RITORNO

Intanto, questa mattina decollerà il Boeing 767-Kc dell'Aeronautica militare che andrà a recuperare Niccolò, il diciassettenne friulano che per due volte non ha potuto lasciare Wuhan perché aveva la febbre. «Niccolò dovrebbe rientrare nelle prossime ore, ci hanno dato l'autorizzazione per farlo rientrare e stiamo ovviamente seguendo tutto con l'unità di crisi e con l'ambasciata cinese qui in Italia» ha confermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. L'Unità di crisi della Farnesina ha sbloccato la situazione, ci sarà all'interno del velivolo un'area di biocontenimento. In questo modo, Niccolò, che è comunque negativo al test sul coronavirus, partirà anche con la febbre. È atteso per domani mattina, andrà in quarantena allo Spallanzani.

Mauro Evangelisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA