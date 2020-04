IL CASO

NEW YORK Il coranavirus potrebbe essere uscito per errore da un laboratorio scientifico di Wuhan, e da lì sarebbe arrivato al mercato dove ha provocato il primo contagio. Il sospetto che circola già da qualche mese ha preso nuova forza mercoledì, quando Donald Trump ha confermato l'esistenza di una pista investigativa: «Stiamo esaminando in profondità questa storia orribile». Il capo dell'Intelligence del Pentagono Mark Milley è stato molto più prudente, limitandosi a dire che i servizi statunitensi se ne stanno occupando anche se non ci sono prove consistenti per arrivare a una simile conclusione.

La rete televisiva Fox News da due giorni cavalca la notizia con enorme attenzione, e l'idea che ci sia una responsabilità diretta degli scienziati cinesi alla base della pandemia sta prendendo piede presso la larga base degli spettatori conservatori negli Usa. Il laboratorio del Wuhan Institute of Virology è una gemma della sanità cinese, la prima struttura di biosicurezza a raggiungere la qualifica di 4° livello, grazie alla collaborazione delle autorità sanitarie francesi che l'avevano disegnato nel 2015, e di quelle degli Usa che avevano contribuito con fondi e informazioni scientifiche, interrotte poi lo scorso gennaio.

L'ambasciata statunitense a Pechino aveva però da tempo riserve sulla qualità del lavoro svolto nella ricerca di virus ospitati dai pipistrelli, e nel gennaio del 2018 inviò una delegazione a ispezionarlo. Il rapporto al dipartimento di Stato di Washington evidenziava la scarsa qualifica di alcuni degli addetti, e l'applicazione approssimativa dei protocolli. Fonti per ora anonime citate da Fox sostengono che i virologi di Wuhan alla fine del 2019 avevano riprodotto in vitro il virus, e che è stato uno dei tecnici a portarlo inavvertitamente a contatto con la popolazione.

La tesi contrasta con l'evidenza citata dall'intera comunità scientifica, secondo la quale il Covid 19 ha natura zoonotica, è trasmesso cioè direttamente dall'animale all'uomo, e non nella sua versione sintetica. La nozione non ha però evitato finora l'espandersi di una campagna politica anti-cinese che sta catturando il dibattito nazionale.

Il senatore repubblicano Tom Cotton che da mesi segue la pista del laboratorio virale, ieri ha detto che il governo di Pechino è responsabile di ognuno dei 140.000 decessi da virus finora registrati nel mondo. Il portavoce del ministero dell'Informazione cinese Zhao Lijian rigetta le accuse come parte del tentativo degli Usa di strumentalizzare la pandemia a scopi politici. Washington replica con l'accusa che le autorità cinesi hanno tenuto nascosto con la complicità dell'Oms per sei giorni tra la fine di dicembre e l'inizio di gennaio l'evidenza dell'epidemia, mentre rastrellavano sui mercati mondiali due miliardi di mascherine.

Il sospetto di una complicità nella diffusione del virus cade infine sull'opinione pubblica degli Usa al massimo della tensione, in attesa del controverso ordine di ripartenza che Trump avrebbe pronunciato nella conferenza serale (la mattina di oggi in Italia), e mentre il governatore di New York Andrew Cuomo rende obbligatorio l'uso della mascherina per chi esce di casa.

