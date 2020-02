LA GIORNATA

ROMA Niccolò è tornato in Italia, sta bene e ha chiesto un panino con il prosciutto. Il ricercatore emiliano contagiato e ricoverato è un leone, non ha neppure la febbre. I due turisti cinesi sono ancora in terapia intensiva ma stanno meglio e la figlia comunica con loro scrivendo dei cartelli: li mostra ai genitori da dietro il vetro che garantisce l'isolamento. Cronache dallo Spallanzani, dove si combatte in corsia ma anche nei laboratori, contro il coronavirus.

SCENARIO

Ma dal resto del mondo arrivano notizie meno positive. Certo, il presidente Usa, Donald Trump, ha detto ai suoi sostenitori che «il virus scomparirà in aprile, quando arriverà il caldo», ma la situazione è più complicata. Ieri c'è stato un decesso per il coronavirus anche in Europa. Una turista cinese di 80 anni, arrivata in Francia dalla provincia di Hubei il 16 gennaio e ricoverata a Parigi il 25, è la prima vittima nel nostro continente a causa del Covid-19. Il contagio era avvenuto in Cina, però questo evento, il primo decesso al di fuori dall'Asia, anche simbolicamente mantiene alta la tensione all'indomani di un'altra notizia che chi si occupa di malattie infettive non sottovaluta: il primo contagiato in Africa. Si tratta di un cittadino cinese, positivo in Egitto. Il continente africano, alla luce della presenza di investitori e lavoratori arrivati dal colosso asiatico, rischia di rappresentare un fronte debole. Negli ultimi giorni si erano diffuse notizie che ipotizzavano quattro contagiati cinesi anche in Congo, ma le autorità locali hanno smentito, dicendo che i test sono risultati negativi. Secondo la virologa Ilaria Capua è «verosimile che questo coronavirus farà il giro del mondo, ma vanno evitati scenari apocalittici: il più grande nemico è il panico, che può trasformare questa crisi sanitaria in un disastro. L'epicentro non è l'Africa, ma resta l'Asia. Dobbiamo augurarci che il sistema di contenimento messo in piedi dalla Cina, permetta all'infezione di scomparire alla spicciolata e non di montare come un'onda travolgente». Come sta andando la diffusione del virus? Secondo Global Times, organo di informazione di Pechino ma in inglese, «le infezioni su base giornaliera, escludendo l'epicentro della provincia di Hubei, nella Cina continentale sono diminuite per l'undicesimo giorno consecutivo». In sintesi: fuori dall'area isolata, il contagio del coronavirus (ribattezzato Sars-CoV-2) ha rallentato e questa ha i contorni di una buona notizia. I contagiati comunque sono in totale già 67.187, i morti 1.527. Se si esclude la Cina, il Paese con più casi è il Giappone (338) ma solo a causa della presenza della nave da crociera Diamond Princess al largo di Yokohama; segue Singapore, 72, che ha sì una numerosa comunità cinese ma anche un sistema sanitario molto ben organizzato, dunque anche più efficace nel intercettare la presenza del virus.

Ieri però ci sono state anche buone notizie: riuscita la missione organizzata dall'Unità della crisi della Farnesina per riportare con un aereo dell'Aeronautica militare Niccolò, lo studente diciassettenne che era rimasto bloccato a Wuhan. L'aereo è atterrato a Pratica di Mare, grazie a una barella super isolata è stato caricato su un'ambulanza e da qui portato allo Spallanzani. È in isolamento. Sta bene, ha una lieve febbre, e ha scherzato con l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato: «Ora vorrei mangiare del prosciutto. È un sollievo essere tornato». È in contatto con i genitori, la famiglia è di Grado (Gorizia). La mamma di Niccolò ha ringraziato la Farnesina, ma anche lo Spallanzani per quanto stanno facendo: «Siamo tranquilli, ora però fate mangiare Niccolò. E con cucina italiana». Il test, ripetuto anche allo Spallanzani, ha confermato che il ragazzo è negativo al coronavirus. Dovrà sobbarcarsi due settimane di isolamento allo Spallanzani, gli hanno portato un tablet per continuare a studiare e passare il tempo. Nella stanza vicina alla sua, c'è il ricercatore emiliano di 29 anni, l'unico connazionale risultato positivo dopo il suo rientro da Wuhan. Le sue condizioni sono ottime, sta bene e continua anche lui a lavorare grazie a notebook e tablet. Un poco più distante c'è la stanza dove, in terapia intensiva, è ricoverata ormai da 19 giorni la coppia di turisti di Wuhan, infetti dal coronavirus e ancora in prognosi riservata. Dallo Spallanzani confermano che, dopo la crisi della settimana scorsa, entrambi presentano un lieve miglioramento. La donna per la respirazione ha ancora l'ausilio dei macchinari, il marito invece non ne ha bisogno. La figlia, una giornalista quarantenne che vive a Los Angeles ma che è accorsa a Roma, è costantemente nel reparto, anche se ovviamente deve restare al di là del vetro. Per comunicare con i genitori, soprattutto con il padre che in queste ore è più lucido, scrive continuamente con un pennarello dei cartelli, in cinese, che poi mostra dalla vetrata. Il padre risponde con gesti. Un dialogo commovente che lascia aperta la porta della speranza.

Mauro Evangelisti

