IL CASO

ROMA Definire il Covid-19 un virus «clinicamente morto» è stata «un'affremazione stonata». A più di tre mesi da quando si espresse in questi termini, Alberto Zangrillo fa retromarica. L'occasione in cui rimangia le considerazioni rappresentate il 31 maggio è il primo bollettino sulle condizioni di Silvio Berlusconi. L'ex premier è ricoverato all'ospedale San Raffaele con un principio di polmonite bilaterale.

In pratica il primario di Anestesia e rianimazione e medico personale del Cavaliere ritratta in parte quanto detto a fine maggio riguardo al coronavirus «che clinicamente non esiste più». Parole che, all'epoca, provocarono lo sconcerto da parte del Consiglio superiore di Sanità. Adesso dopo i casi dei pazienti-amici Berlusconi e Flavio Briatore, il medico cambia registro: «Esiste una quota rilevante di soggetti asintomatici-positivi, la larga maggioranza, ma in una situazione come quella che si è venuta a creare questa estate, ci possono essere persone che possono avere una blanda sintomatologia».

E poi, aggiunge ancora Zangrillo, cercando di giustificare le affermazioni che destarono stupore: «Non nego che il 31 maggio in una trasmissione dissi, sollecitato provocatoriamente, che il virus è clinicamente morto, ho usato un tono forte, probabilmente stonato, ma fotografava quello che osservavamo».

Tuttavia la retromarcia di Zangrillo ha suscitato nuovi malumori all'interno di Forza Italia e - secondo qualcuno in Fi - anche lo stesso Berlusconi non avrebbe apprezzato. «L'umore del presidente non è dei migliori, e anche il mio», ha confessato il primario del San Raffaele.

Giuseppe Scarpa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA