L'INCHIESTA

ROMA Ventiquattrore di anarchia e poi la firma dell'ordinanza che, in controtendenza con le decisioni del governo, lasciava le discoteche aperte in Sardegna. Così era andata la notte dell'11 agosto scorso, quando, sulla base di un parere del comitato tecnico scientifico (Cts, che nessuno però sembra avere mai letto), l'Aula aveva votato un ordine del giorno della giunta guidata dal Presidente Christian Solinas, accogliendo dopo mille polemiche le istanze dei gestori dei locali della Costa Smeralda: musica, balli e serate potevano continuare.

Un atto che adesso è al vaglio della procura di Cagliari che ha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, per epidemia colposa. Perché lunedì sera, dalle parole di alcuni consiglieri regionali intervistati da Report è emerso con chiarezza che l'amministrazione era consapevole del rischio e, soprattutto, che, nessuno in Regione avesse visionato quel parere del Cts. L'ipotesi dei pm è che quella decisione abbia favorito la diffusione dei contagi, prima nell'Isola e poi nelle altre regioni d'Italia. Il primo passo sarà l'acquisizione degli atti alla Regione, per capire se il parere fantasma esistesse o no. Poi l'audizione delle persone informate sui fatti.

LA DECISIONE

Quasi con candore, davanti ai microfoni di Report, Angelo Cocciu, capogruppo di Forza Italia, e Giovanni Satta, vice capogruppo del Partito Sardo d'Azione, hanno ammesso: «Avevamo pressioni da parte degli imprenditori del settore». Cocciu non ha difficoltà a dire che in caso di annullamento delle serate, penali esorbitanti avrebbero interessato locali come il Billionaire e il Phi Beach.

Insomma quelle istanze hanno prevalso sulla tutela della salute. «Non si trattava dice Cocciu - di tenere aperte le discoteche fino al 31 agosto, perché così avremmo ammazzato la Sardegna, considerato che il contagio iniziava a crescere. Solo uno o due giorni. Abbiamo rischiato un po'». E ammette: «Quasi tutti abbiamo chiesto Presidente, dai qualche giorno in più, perché è possibile che ci siano delle problematiche». Le immagini degli assembramenti e dei locali che si sono trasformati in cluster con la folla di vacanzieri in pista hanno fatto il giro dei social. Tanto che anche la procura di Tempio Pausania aveva aperto un fascicolo con la stessa ipotesi di reato.

IL GIALLO

Il giallo, adesso, riguarda il parere del comitato tecnico scientifico. Nel sevizio televisivo, il consigliere Dario Giagoni, capogruppo della Lega, non è stato in grado di confermare il contenuto del documento che supportava la decisione politica.

Così dopo l'acquisizione degli atti saranno convocate a Palazzo di giustizia tutte le persone informate sui fatti. A cominciare dai componenti del Cts, poi i consiglieri di maggioranza e opposizione, perché il via libera alla discoteche era passato in Aula con l'approvazione trasversale: quattro sì del Pd, uno di Leu e voto contrario di M5s e Progressisti. Governatore e assessori potrebbero essere ascoltati a stretto giro.

LA POLEMICA

Tra i primi a chiedere di poter visionare quel documento è l'esponente dei Progressisti Massimo Zedda, che ha rafforzato i suoi dubbi sull'esistenza del parere - o sulla valutazione negativa nascosta dalla Giunta - anche davanti ai microfoni di Report. Nessun commento dal governatore Solinas, né dall'assessore della Sanità Mario Nieddu.

Parlano invece, e vanno all'attacco, i Cinquestelle. La deputata Paola Deiana chiede la dimissioni di Solinas e della sua Giunta. «Per Solinas, Nieddu e Company - afferma la parlamentare - la salute dei sardi è solamente merce di scambio: loro sapevano che i contagi ad agosto stavano aumentando. Nonostante ciò, quindi consapevoli, hanno deciso di riaprire le discoteche per cedere alle richieste degli imprenditori della Costa Smeralda». Prende posizione anche l'Anci. «Se esiste un parere del Comitato allora lo tirino fuori velocemente - scrive il presidente Emiliano Deiana -. Se invece non c'è, si dica che è stata presa una decisione politica, perché i soldi di pochi valgono più della salute di tutti i sardi».

Valentina Errante

