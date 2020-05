IL BILANCIO

VENEZIA A Nordest il contagio da Coronavirus sta precipitando e risultati confortanti si registrano anche nel resto d'Italia. Eccetto in Lombardia dove ieri si concentrava la metà dei decessi d'Italia, ossia 58 su 117, e i due terzi dei 584 nuovi contagiati. Risultati preoccupanti che potrebbero mettere in dubbio le riaperture in calendario per il 3 giugno.

IN VENETO

In Veneto la diminuzione delle persone positive è ormai costantemente a tre cifre, così come il numero dei guariti. In un contesto favorevole in cui si assottigliano le fila dei nuovi contagiati, ieri solo dieci in più in ventiquattr'ore per complessivi 19.117 dall'inizio dell'epidemia. Il numero dei positivi è invece diminuito a 2.192 (-192) e quello delle persone in isolamento a 2.245 (-63). In ospedale ci sono ancora 434 (+3) pazienti in area non critica e 34 (-2) in terapia intensiva. I dimessi sono 3.601 (+10), mentre i guariti volano a 15.029 (+198). Le persone morte per il virus sono state invece quattro in un giorno e hanno così raggiunto quota 1.898. L'area più colpita è Verona che ha avuto complessivamente 5.081 positivi e distanzia di molto Padova che con i suoi 3.841 è seconda per il numero di casi. Infine i tamponi eseguiti in un giorno sono stati 12.177 per totali 616.292.

IN FRIULI VENEZIA GIULIA

Le persone attualmente positive in Friuli Venezia Giulia sono 412, 18 in meno rispetto alla giornata precedente. In terapia intensiva rimane un solo paziente, quelli ricoverati in altri reparti sono 51, e anche qui si registrano due nuovi decessi che portano il numero delle vittime a 331. Analizzando i dati dall'inizio dell'epidemia le persone risultate positive al virus sono 3.255 (+4) e i guariti invece ammontano a 2.512.

IN ITALIA

Domani, ricordiamo, è il giorno delle pagelle che sulla base di 21 parametri decretano lo stato di salute delle Regioni e le eventuali riaperture. I dati diffusi ieri rischiano di essere già una sentenza per la Lombardia e in parte anche per il Piemonte e la Liguria. Ci si è chiesti se l'aumento dei contagi sia effetto delle riaperture del 4 maggio, ma pare di no, perché per l'Italia senza il Nord-Ovest (Lombardia, Piemonte e Liguria) c'è in realtà una diminuzione ovunque. Il problema quindi è ciò che emerge in Lombardia. Ma ecco i dati: i nuovi positivi in Italia sono 584, dei quali 384 in Lombardia. Il Nord-Ovest completa il quadro con 73 nuovi positivi in Piemonte e 39 in Liguria. Tutte le altre regioni, comprese Emilia-Romagna e il Veneto che pure sono state colpite in modo pesante, sommate hanno appena 88 nuovi casi. Dal 3 giugno potrebbero quindi essere negati gli spostamenti ad alcuni territori. È difficile pensare che da una regione come la Lombardia in cui ogni giorno si scoprono centinaia di positivi, ci si possa spostare in Basilicata e Umbria che ieri hanno segnato zero nuovi casi, o Calabria e Sardegna con un solo infetto. La media nazionale di aumento ieri è stata dell'1,7 per cento, mentre la Lombardia ha un tasso di incremento di nuovi casi del 40 per cento più alto rispetto alla media italiana. Il bilancio di ieri, purtroppo, spazza anche via la storia poco credibile di domenica scorsa, quando in Lombardia erano stati comunicati zero decessi. Ieri sono stati 58, il giorno prima 22 e lunedì 34.

Raffaella Ianuale

