LA PREVISIONE

VENEZIA «Poteva essere una strage, con il concorso di tutti l'abbiamo evitata». Andrea Vianello, direttore della Fisiopatologia respiratoria dell'Azienda ospedaliera di Padova, l'uomo che con le terapie subintensive e poi quelle farmacologiche e da ultimo anche il plasma ha curato un centinaio di pazienti trasferendone in rianimazione pochissimi, cinque-sei, è ottimista: il virus potrà anche tornare, ma non sarà quello di prima. «La mia convinzione - ha detto ieri il professor Vianello, invitato dal governatore Luca Zaia all'Unità di crisi della Protezione civile di Marghera - è che il prossimo autunno non si tornerà alla situazione precedente, che tra l'altro sarebbe disastrosa per tutti. Dovesse ricapitare, non so neanche se saremmo in grado di sostenere l'impegno e la fatica di questi mesi. Ma una preoccupazione c'è: non tanto per il virus, ma per il sovrapporsi di situazioni che potrebbero creare problemi organizzativi: se ti arriva un paziente con febbre e tosse, che fai?». La preoccupazione del medico, uno degli uomini della squadra della sanità veneta indicata da più parti come modello nella gestione dell'emergenza del coronavirus, è che la consueta ondata influenzale possa essere scambiata, se non altro dai pazienti, per il Covid. È per questo che la Regione, come annunciato ieri da Zaia, sta preparando un piano sanitario per la cosiddetta Fase 4.

«Prevediamo di schierare l'artiglieria pesante - ha detto Zaia - La Fase 4 sarà comunque complicata e il piano dovrà essere scritto ad hoc, con molta attenzione e precisione, ma anche più preparazione rispetto a prima: ad esempio, tornerà il male di stagione, cioè l'influenza, e penso che nove su dieci, di fronte alla febbre, avranno paura di avere il coronavirus. È per questo che, in ogni caso, anche se poi non si confermerà il Covid, dico che servirà schierare l'artiglieria pesante e il testing e la diagnostica ci aiuteranno».

IL PIANO

Dunque in autunno, all'occorrenza, ci saranno i cinque ex ospedali, tutti riallestiti, che questa primavera fortunatamente non sono stati utilizzati. Ci saranno i mille posti di terapia intensiva. E i 400 di terapia subintensiva, come quelli gestiti a Padova dal professor Vianello che hanno fatto la differenza, lasciando la rianimazione solo ai casi più gravi. «Ma va detto che questo è stato possibile - ha detto Vianello - perché non ci sono mancati i dispositivi tecnologici. E poi c'è stata una grande integrazione tra i reparti». Un fatto non usuale. Ma perché avrebbe potuto essere una strage? «A Padova sono decedute circa 60 persone per Covid e ne abbiamo dimesse 360. Il rapporto è meno di uno su sei. Dico che sarebbe stata una strage - ha spiegato - se non avessimo fatto con tempestività gli aggiustamenti sulle terapie subintensive. A Padova avevamo 4 letti, siamo arrivati ad averne 18». Non c'è stata impreparazione dei sanitari, ha detto il direttore della Fisiopatologia respiratoria di Padova: «C'è stata sorpresa, questo sì, perché non ci aspettavamo un intensità del genere del virus». Quanto alla App Immuni, da ieri attiva in tutta Italia, il professore si è detto scettico: «Temo problemi gestionali, non so se la scaricherò».

CASE DI RIPOSO

Intanto Zaia ha annunciato che in settimana ci sarà un incontro con i colleghi presidenti di Regione «per affrontare il discorso delle ultime linee guida, vista la continua evoluzione della Fase 3: siamo tutti convinti - ha detto il governatore - che il 15 luglio sia la dead line per decidere l'ulteriore allentamento delle ultime restrizioni oppure la loro fine definitiva». A ore, poi, la Regione presenterà il nuovo protocollo per le case di riposo, alleggerendo le responsabilità dei gestori, e anche le linee guida per la scuola.

Alda Vanzan

